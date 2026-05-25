أعاد مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، في الجمهورية الإسلامية في إيران، انتخاب محمد باقر قاليباف رئيسًا له لولاية جديدة، بعد أن حصل على أصوات أغلبية النواب في الجلسة الثالثة من الدورة الثانية عشرة للمجلس، والتي عقدت اليوم الاثنين (25 أيار/مايو 2026).

هذا؛ وأفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء – "إرنا" الإيرانية الرسمية بأن جلسة انتخابات هيئة رئاسة مجلس الشورى الاسلامي للسنة الثالثة من الدورة الثانية عشرة للمجلس، قد أُجريت اليوم الاثنين، بحضور العدد الأكبر من النواب، حيث تمكن "قالیباف"، نائب طهران وري وشميرانات وإسلام شهر وبرديس، من البقاء في منصبه في دورة جديدة للمجلس، بعدما تنافس على كرسي رئاسة مجلس الشورى الإسلامي إضافة إلى قاليباف، حجة الإسلام محمد تقي نقده علي وعثمان سالاري.

حصل قاليباف على 235 صوتًا، من أصل 271 صوتًا، جرى فرزها، ليظل رئيساً للمجلس للسنة السابعة على التوالي. إذ قاد الأغلبية في الدورة الحادية عشرة (أربع سنوات) والثانية عشرة (سنتان) التي انطلقت دورتها الثالثة اليوم. في المقابل، نال محمد تقي نقده علي 29 صوتًا، فيما حصل عثمان سالاري على 7 أصوات، في حين صوّت 5 نواب فقط بالورقة البيضاء، من مجموع 276 صوتًا.

جدير بالذكر أن هيئة رئاسة المجلس تتألف من اثني عشر مقعدًا، يتوزعون بين رئيس ونائبين للرئيس وستة أمناء وثلاثة مراقبين. وستكون هيئة الرئاسة الدائمة مسؤولة عن إدارة شؤون البرلمان لمدة عام واحد. وفقًا للنظام الداخلي لمجلس الشورى الإسلامي في إيران، يُنتخب أعضاء هيئة الرئاسة لمدة عام واحد باقتراع النواب المباشر.

