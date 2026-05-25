قال الكاتب الأميركي روبرت كيغان في مقالة نشرت بمجلة The Atlantic إن الولايات المتحدة تنسحب من "الأزمة" مع إيران، وأن ما يجري هو استسلام أميركي.

وأشار الكاتب والذي يُعد عراب المحافظين الجدد إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم ينفذ تهديداته في العديد من المرات في المواجهة مع إيران، وذلك منذ أن استهدفت إيران أكبر منشأة غاز في قطر، وذلك ردًا على استهداف "إسرائيل" لحقل بارس للغاز في إيران. كما ذكر أن ترامب دعا وقتها إلى وقف الهجمات الأميركية و"الإسرائيلية" على البنية التحتية للطاقة في إيران، وأردف أن ذلك أدى فعليًا إلى وقف الحرب.

كذلك أضاف الكاتب "تهديدات ترامب المتكررة لاستئناف الهجمات منذ ذلك الحين تبين بأنها كانت خداع، وبأن شروط إيران للتسوية هي شروط المنتصر، لافتًا إلى أن إيران تطالب بالتعويضات عن الحرب وعدم فرض قيود على تخصيب اليورانيوم والاعتراف بسيطرتها على مضيق هرمز ورفع العقوبات.

وبحسب الكاتب، دعوة ترامب إلى وقف إطلاق النار لثلاثين يوم إضافي في ظل هذا التحدي الإيراني هو اعتراف ضمني بالهزيمة. وتوقع أن تسارع الدول إلى توطيد العلاقات مع طهران بعد ما اتضح بأن ترامب لا ينوي محاولة فتح مضيق هرمز بالقوة.

الكاتب أشار الى أن جميع الدول التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة من منطقة الخليج ستزيد إبرام الصفقات بسرعة من أجل بدء تدفق النفط والغاز وغيرها من السلع من أجل إنقاذ اقتصاداتها المنهكة. وأردف بأن الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة والصديقة لـ"إسرائيل" ستشعر بالضغط للابتعاد وتحسين العلاقات مع إيران.

وتوقع الكاتب أن تنهار العقوبات الدولية على إيران، وأن يتدفق المزيد من المال إلى الحسابات الإيرانية مع تطبيع دورها المركزي الجديد في الاقتصاد العالمي. وقال إنه ومع انتهاء مهلة الثلاثين يومًا- مهلة المرحلة الأولى من الاتفاق المطروح—سينضم الجزء الأكبر من العالم إلى الترتيب الجديد وسيرفض استئناف الأعمال العدائية، حتى فيما لو أراد ترامب العودة إلى الحرب.

وأضاف الكاتب أن ترامب لا شك في أنه يأمل بأن يمرر الموضوع دون أن يلاحظ الأميركيون حجم الهزيمة، متوقعًا أن الأسواق المالية قد تستقر إذا ما تبين بأن النفط سيتدفق مجددًا مع إعادة فتح المضيق، حتى وإن جرى ذلك تحت نظام تتحكم به إيران.

كذلك، قال الكاتب إن النكسة الاستراتيجية الكبرى للولايات المتحدة قد لا تؤثر بالضرورة على Wall Street، وأردف بأن ترامب قد يأمل أيضًا بأن يبعد الأنظار عن الموضوع من خلال شن عملية عسكرية جديدة، تستهدف هذه المرة الحكومة الكوبية. وأشار في هذا السياق إلى أن وسائل الاعلام بدأت تكتب عن كوبا أكثر مما تكتب عن موضوع إيران.

كما رأى الكاتب أنه قد يتبين أن الحرب مع إيران ستكون أقصى ضربة لأمن "إسرائيل" منذ أن أسست الأخيرة، وأن إيران ووفقًا للمسار الحالي، قد تخرج من النزاع أكثر قوة بكثير وأكثر تأثيرًا مما كانت عليه قبل الحرب. وقال إن إيران ستتمتع بالأوراق مع العديد من الدول الأكثر ثراء في العالم والتي سيكون لها مصلحة في إرضاء إيران. كذلك استبعد أن تنحاز هذه الدول مع "إسرائيل" في أي نزاع قد يندلع بين الأخيرة وإيران، أو مع أي من "وكلاء" إيران في لبنان وغزة (وفق تعبير الكاتب)، وذلك كون إيران ستتمتع بالأدوات لمعاقبة هذه الأطراف إذا ما انحازت مع "إسرائيل".

الكاتب رجّح أن تكون "إسرائيل" أكثر عزلة من أيّة مرحلة سابقة في تاريخها، بما في ذلك عن الولايات المتحدة. وقال إنه وعندما "يدير ترامب ظهره لـ"إسرائيل"" كما يتعين عليه من أجل تطبيق السياسة المطروحة، فإن معسكر MAGA سيصطف معه. كذلك توقع أن يشتد ويتنامى الموقف المعادي لـ"إسرائيل" في كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

ورأى الكاتب أن "إسرائيل" ستكون اللاعب الذي لا يمكن التكهن بأفعاله والذي قد يعطل ترسيخ الاستقرار في الخليج. وتابع بأن إيران أكثر قوة وثراء وتأثيرًا تعني بث حياة جديدة لحركة حماس وحزب الله، ونهاية اتفاقيات ابراهام، إذ قال إن دول الخليج ستكون مضطرة إلى تحسين العلاقات مع طهران من أجل الحفاظ على اقتصاداتها.

وسأل الكاتب عما إذا كان من الممكن أن تقف "إسرائيل" مكتوفة الأيدي بينما تحل إيران مكان الولايات المتحدة كحكم القوة في المنطقة، وختم أن منطقة الخليج قد تشهد انعدام الاستقرار المزمن وتعطيل مستمر للملاحة، وأن هذا ما يحصل عندما يسلم الطرف المهيمن هيمنته.

