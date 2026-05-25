كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الاثنين 25 أيار 2026
عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الاثنين 25 أيار 2026

2026-05-25 13:16
بيان رقم (1):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 10:45 الإثنين 25-05-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في الموقع المستحدث في جلّ الحمّار جنوبي بلدة العديسة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكدة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الإثنين 25-05-2026‏
08 ذو الحجة 1447 هـ

بيان رقم (2):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 11:10 الإثنين 25-05-2026 دبّابة ميركافا تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة دبل بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكدة.

وَكُلّ عِيد مُقَاومَة وَأَنتُم بِنَصر
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الإثنين 25-05-2026‏
08 ذو الحجة 1447 هـ

بيان رقم (3):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 11:30 الإثنين 25-05-2026 دبّابة ميركافا ثانية تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة دبل بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
وَكُلّ عِيد مُقَاومَة وَأَنتُم في نَصر
الإثنين 25-05-2026‏
08 ذو الحجة 1447 هـ

بيان رقم (4):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 12:15 الإثنين 25-05-2026 مربض المدفعيّة التّابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة العديسة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
وَكُلّ عِيد مُقَاومَة وَأَنتُم في نَصر
الإثنين 25-05-2026‏
08 ذو الحجة 1447 هـ

فيديو: مراحل استطلاع واستهداف المقاومة الإسلامية للمربض المُستَحدَث في بلدة البيّاضة
