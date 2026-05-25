إيران

العميد قاآني: جيش الاحتلال فرّ من جنوب لبنان مذعورًا

2026-05-25 13:29
رأى قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد اسماعيل قاآني أن مقاومة فلسطين اليوم، شبيهة بما كان عليه الحال في أيار 2000، مؤكدًا أن مقاومة فلسطين العزيزة ولبنان البطل اليوم تمهيد لتحرير القدس الشريف.

وفي بيان وجهه اليوم الاثنين 25 أيار/مايو 2026 قال العميد قاآني إن "ملحمة 24 أيار/مايو 1982 (تحرير خرمشهر الإيرانية من يد قوات نظام البعث العراقي) هي التي مهّدت للملحمة المجيدة التي حدثت في الخامس والعشرين من أيار 2000، والتي تمكّن على إثرها حزب الله البطل من طرد الكيان الصهيوني من جنوب لبنان".

أضاف: "لقد فرّ جيش الاحتلال مذعورًا، بينما تركوا خلفهم أجهزتهم اللاسلكية تعمل، وجميع معداتهم قد تركت خلفهم في المخابئ".

وختم: "وكذلك فإن مقاومة فلسطين العزيزة ولبنان البطل اليوم، ستؤدي حتمًا إلى تحرير القدس الشريف".

