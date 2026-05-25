عيد المقاومة والتحرير كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

عيد المقاومة والتحرير 2026
المقال التالي رؤساء المستوطنات الشمالية: الحكومة اختفت وتخلّت عنا مجددًا

لبنان

الرئيس نبيه بري يبرق لقاليباف مهنئًا بانتخابه لولاية تشريعية جديدة
🎧 إستمع للمقال
لبنان

الرئيس نبيه بري يبرق لقاليباف مهنئًا بانتخابه لولاية تشريعية جديدة

2026-05-25 13:57
81

أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور محمد باقر قاليباف مهنئًا بمناسبة انتخابه لولاية تشريعية جديدة.

وجاء في نص البرقية: حضرة رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور محمد باقر قاليباف المحترم.. تحية وبعد.. يسعدني أن أتوجه باسمي وباسم المجلس النيابي اللبناني بأحر التهاني بمناسبة تجديد أعضاء مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الثقة بكم رئيسًا للمجلس لولاية تشريعية جديدة ، متمنيًا لكم التوفيق والنجاح في تأدية مهامكم، لما فيه مصلحة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأبنائها في التقدم والاستقرار والازدهار، وننتهزها مناسبة لتجديد إستعدادنا التعاون بين مجلسينا لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الصديقين".
 

الكلمات المفتاحية
لبنان الجمهورية الاسلامية في إيران نبيه بري محمد باقر قاليباف مجلس الشورى الإيراني
إقرأ المزيد
المزيد
تصعيد
تصعيد "إسرائيلي" متواصل جنوب لبنان
لبنان منذ 6 دقائق
فيديو: مراحل استطلاع واستهداف المقاومة الإسلامية للمربض المُستَحدَث في بلدة البيّاضة
فيديو: مراحل استطلاع واستهداف المقاومة الإسلامية للمربض المُستَحدَث في بلدة البيّاضة
لبنان منذ 43 دقيقة
الرئيس نبيه بري يبرق لقاليباف مهنئًا بانتخابه لولاية تشريعية جديدة
الرئيس نبيه بري يبرق لقاليباف مهنئًا بانتخابه لولاية تشريعية جديدة
لبنان منذ ساعتين
عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الاثنين 25 أيار 2026
عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الاثنين 25 أيار 2026
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
تصعيد
تصعيد "إسرائيلي" متواصل جنوب لبنان
لبنان منذ 6 دقائق
الرئيس نبيه بري يبرق لقاليباف مهنئًا بانتخابه لولاية تشريعية جديدة
الرئيس نبيه بري يبرق لقاليباف مهنئًا بانتخابه لولاية تشريعية جديدة
لبنان منذ ساعتين
العميد قاآني: جيش الاحتلال فرّ من جنوب لبنان مذعورًا
العميد قاآني: جيش الاحتلال فرّ من جنوب لبنان مذعورًا
إيران منذ ساعتين
الرئيس بري: قادرون سويًا على تحرير لبنان وإعادة إعماره
الرئيس بري: قادرون سويًا على تحرير لبنان وإعادة إعماره
لبنان منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة