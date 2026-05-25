أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور محمد باقر قاليباف مهنئًا بمناسبة انتخابه لولاية تشريعية جديدة.

وجاء في نص البرقية: حضرة رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور محمد باقر قاليباف المحترم.. تحية وبعد.. يسعدني أن أتوجه باسمي وباسم المجلس النيابي اللبناني بأحر التهاني بمناسبة تجديد أعضاء مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الثقة بكم رئيسًا للمجلس لولاية تشريعية جديدة ، متمنيًا لكم التوفيق والنجاح في تأدية مهامكم، لما فيه مصلحة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأبنائها في التقدم والاستقرار والازدهار، وننتهزها مناسبة لتجديد إستعدادنا التعاون بين مجلسينا لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الصديقين".



