أعرب رؤساء المستوطنات الشمالية عن قلقهم البالغ من الاتفاق الآخذ في التبلور بين الولايات المتحدة وإيران، ومن انعكاساته على القتال الدائر ضد حزب الله في لبنان.

وكتبت مراسلة صحيفة هآرتس" في شمال فلسطين المحتلة عَدي حشموناي تقول: "صحيح أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صرح بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "كرر وأكد على حق "إسرائيل" في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات في كافة الجبهات، بما في ذلك لبنان"، إلا أنه لم يقدم أي تفسير إضافي حول كيفية تأثير هذا الاتفاق على الوضع في الشمال. وقال رؤساء سلطات محلية إن الحكومة لم تُطلعهم حتى الآن على تفاصيل هذا الملف، وانتقدوا بشدة اضطرارهم لسماع الأنباء عن الاتفاق المتبلور من الأميركيين أولًا وليس من حكومتهم. وأضاف رئيس بلدية "كريات شمونة": "لم تعد "إسرائيل" صاحبة سيادة في أرضها. وفي الوقت الحالي، جرى التخلي عنّا للمصالح الأميركية".

وانضم دافيد أزولاي، رئيس مجلس مستوطنة المطلة الحدودية، إلى سيل الانتقادات الموجهة لأداء الحكومة، متهمًا بأن "رئيس الوزراء وحكومته قد اختفيا تماماً وخرسا في كل ما يتعلق بمجالات حياتنا". وبحسب قوله، فإن "أمن المواطنين هو الأمر الأساسي الذي يتعين على الحكومة توفيره، وللأسف الشديد هذا لا يحدث. نحن نتواجد هنا في مستوطناتنا، أقوى من أي وقت مضى، ومتمسكون بأرضنا ونفلح حقولنا حتى الشبر الأخير، لكننا نكتشف مجدداً أنه تم التخلي عنّا لنواجه مصيرنا بمفردنا". وحذر أزولاي من أنه "إذا لم يستيقظ نتنياهو، سيكون الأوان قد فات وسنفقد الشمال بالمعنى الحرفي للكلمة، وسنشهد هنا موجة نزوح للمجتمع المحلي على طول خط المواجهة بأكمله في الشمال".

مستوطنة "كفار فرديم"

من جانبه، ركز إيال شموئيلي، رئيس مجلس مستوطنة "كفار فرديم"، على أن الحكومة لم تفِ بوعودها بتقديم مساعدات اقتصادية لأهالي المنطقة، وقال: "في هذه اللحظات بالذات، تجرى مناقشات حول قانون الامتيازات الضريبية لصالح المستوطنات في "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية)، في حين يتم إهمال من يتواجدون في خط النار - وهم أهالي خط المواجهة في الشمال". وتابع قائلًا: "في الوقت الذي تتخلى فيه الحكومة عن الأهالي منذ شهرين، فليس لدينا أي توقع بأن يكون الرئيس الأميركي هو من سيهتم لأمرهم".



المجلس الإقليمي "ماتِه آشر"

بدوره، حذر موشِه دافيدوفيتش، رئيس المجلس الإقليمي "ماتِه آشر" في الجليل الغربي ورئيس منتدى مستوطنات خط المواجهة في الشمال، من تداعيات وقف القتال، قائلًا: "إن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن وقف القتال ضد حزب الله سيعني صدور حكم بالإعدام على مستقبل مستوطنات الشمال. وبدلًا من النمو والازدهار، سنحصل على حالة من النزع الأخير والتخلي عن مشروع الاستيطان في خط المواجهة".

وشدد دافيدوفيتش على أن "هذا هو الوضع الأمني الأسوأ الذي تشهده المنطقة، بل هو أسوأ حتى من الوضع الذي عشناه في تسعينيات القرن الماضي وإبان فترة الحزام الأمني في جنوب لبنان"؛ موضحًا: "في ذلك الوقت، كنا نعمل وفقًا لمصالح أمن "إسرائيل"، وليس وفقًا لأمن الكرسي الرئاسي لرئيس أميركي".

قالت مراسلة الصحيفة في الشمال: "في المقابل، جاءت تصريحات رؤساء سلطات محلية آخرين، محسوبين على حزب "الليكود" الحاكم، بنبرة أكثر تحفظًا؛ حيث قال غابي نعمان، رئيس المجلس المحلي لمستوطنة "شلومي" في الجليل الغربي، إنه لم يتلقَ حتى الآن أي معلومات من الجهات الرسمية المسؤولة، وأنه يستقي معلوماته من وسائل الإعلام فقط. وشدد نعمان على أن الاتفاق يجب أن يتضمن تجريد حزب الله من سلاحه، محذرًا من الدخول في جولات قتال متكررة لا تنتهي على غرار ما عاشته جبهة الجنوب، وموضحًا: "سيكون من الصعب علينا التسليم بوضع كهذا وسنصاب بخيبة أمل شديدة". وبحسب قوله، فإن "الأمر الأهم هو رؤية تفكيك الملف النووي الإيراني، وربما يتشكل نظام إقليمي جديد في الشرق الأوسط".

ونقلت المراسلة عن المستوطن شمعون غواتا، وهو والد عضو الكنيست (البرلمان) شاشون غواتا من حزب "الليكود" ورئيس المجلس الإقليمي "معالِه يوسف" في الجليل الغربي، تعليقه بنبرة أكثر مهادنة؛ بالقول: "أنا لست مع إبرام اتفاق، لكن الوضع الراهن سيء للغاية أيضًا. فلا يوجد هنا وقف حقيقي لإطلاق النار، وكل يوم يشهد أحداثًا أمنية. الوضع الحالي لا يطاق؛ إذ لا يوجد أي استقرار أو روتين حياة طبيعي، ونحن بحاجة ماسة لاستعادته". وزعم أنه "يجب مواصلة قتال حزب الله بكل قوة"، مستدركًا: "لكن إذا تم التوصل إلى تسوية وكانت هذه التسوية جيدة، فستكون بمثابة نصف عزاء".

الكلمات المفتاحية