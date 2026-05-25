قال المراسل العسكري في موقع "والا"، أمير بوحبوط، إن خبراء يتابعون الحرب الروسية الأوكرانية يحذرون، في ظل تصاعد تهديد المحلّقات القادمة من لبنان، من تطور أساليب القتال الجوي منخفض الارتفاع (متر واحد من الأرض)، ومسارات الطيران الذكي، إضافة إلى تكتيكات الكمائن باستخدام المُحلقات بعيدة المدى، مؤكدين أن هذه الأساليب قد يلجأ حزب الله إلى محاكاتها ونقلها إلى الجبهة الشمالية.

وأضاف بوحبوط: "مع تزايد استخدام حزب الله للمُحلّقات ضد جنود الجيش والجبهة الداخلية "الإسرائيلية"، يدعي خبراء في مجال المحلّقات، يتابعون مجريات الحرب الروسية الأوكرانية، أن هناك مجموعة من التكتيكات القتالية المتطورة التي ينبغي أن تثير قلق المؤسسة الأمنية، خصوصًا في ما يتعلق بطبيعة المواجهة المحتملة في جنوب لبنان".

وبحسب الخبراء، فإن أحد أبرز التكتيكات التي يعتمدها الجيش الروسي يتمثل في تشغيل المحلّقات على ارتفاع منخفض جدًا، قد لا يتجاوز مترًا واحدًا فوق سطح الأرض، ما يجعل رصدها من مسافات بعيدة أمرًا بالغ الصعوبة.

بالإضافة إلى ذلك، أوضح الخبراء أن الجنود الروس يستخدمون تطبيقًا ذكيًا يحلل الطريق الأكثر أمانًا وسرعة نحو الهدف، بما في ذلك تحديد الارتفاع والمسار الحصين ضد الحرب الإلكترونية، بدءًا من نقطة التشغيل وحتى موقع الهدف. وهناك أسلوب آخر يتمثل في تشغيل المحلقات فوق الطرق المعبدة والترابية، انطلاقًا من إدراك أن هذه المحاور خالية من العوائق مثل الأسلاك، والأشجار، والشجيرات أو المباني، وبذلك يختصرون وقت الوصول إلى الأهداف.

وأشار الخبراء إلى أن الأسلوب الثالث المستخدم في حرب أوكرانيا يتضمن كمائن محلقات بعيدة المدى. ويدور الحديث هنا عن تشغيل محلقة لمدى طويل، يصل إلى عمق عشرات الكيلومترات، وهبوطها في نقطة يصعب رصدها منها من الأرض أو من الجو. وكلما كانت بطارية المحلقة أكبر وأكثر متانة في مواجهة أحوال الطقس، فإنها تعمل بمثابة "عيون" في الميدان، على ما يورد بوحبوط.

ووفقًا للخبراء، فإن المحلّقة تساعد في نصب كمائن لقوات العدو المناورة عبر كاميرا تبث إلى الخلف، في حين أن المحلّقات الأكثر تقدمًا باتت تحمل بالفعل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحليل التحركات غير العادية في المجال ودراسة المنطقة.

إلى جانب هذه الأساليب، يتضمن الأسلوب الرابع استخدام محلّقات تعتمد على الاتصالات الفضائية (عبر الأقمار الصناعية)، والتي تضع تحديا كبيرًا جدًا أمام منظومات التشويش والحرب الإلكترونية. أما الأسلوب الخامس، الذي لا يزال في مراحل التطوير ولم يُرصد استخدامه بعد من قبل حزب الله في جنوب لبنان، فهو تشغيل المحلّقات في أسراب مستقلة دون أي تدخل بشري. والمقصود هنا هو قدرة تكنولوجية على الربط بين عدة محلّقات بحيث يكون لكل واحدة منها مهمتها الخاصة، حيث تدعم بعضها بعضًا وتكون قادرة على مهاجمة هدف جرى تحديده مسبقًا بشكل متزامن ومنسق.

