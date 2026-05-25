أفاد موقع "يديعوت أحرونوت" أن المحلّقة المفخّخة التي أطلقها حزب الله اليوم أصابت منزلًا في حي "هار تسفيا" في مستوطنة المطلة مقابل منزل نائب رئيس "المجلس المحلي" آفي نديف.

وكانت العائلة قد عادت مؤخرًا فقط إلى منزلها الجديد في المطلة، بعدما دُمّر منزلها السابق بفعل صواريخ مضادة للدروع أطلقها حزب الله على المستوطنة في المرحلة الأولى من حرب 2023/ 2024.

وقال نديف: "أخشى أن أعيش مرة أخرى كل ما مررت به مع المنزل. إنه شعور سيئ للغاية. هذا ليس وضعًا نحن مستعدون للعيش فيه. يجب الاستيقاظ"، وأضاف "إصابة منزل الجيران بالمحلّقة المفخخة حدثت تقريبًا بالتزامن مع إطلاق صفارات الإنذار.. منذ الصباح جرى تفعيل ستة إنذارات في مناطق الجليل الأعلى بسبب التسلّل الجوي".

وتابع: "لم يعد بالإمكان وصف مدى شعورنا بالسوء وخيبة الأمل بالكلمات. نحن نريد تطوير المطلة ولدينا الإمكانيات، لكننا منذ شهر ونصف نصرخ بأن أحدًا لا يفعل شيئًا. حزب الله تعاظم ووصل إلى مرحلة يسمح فيها لنفسه بالقيام بذلك لأننا لا نرد بقوة. هذا جنون حقيقي. لم نعد مستعدين لتحمّل ذلك ولا للعيش بهذه الطريقة. كيف يُعقل أننا ننتظر جواب ترامب وحزب الله؟ كفى لهذا. عليهم أن يبدأوا بالتحرك وأن ينجزوا العمل".

بحسب موقع "يديعوت"، قبل وقت قصير من إصابة المنزل في المطلة، جرى توثيق صواريخ اعتراضية في أجواء إصبع الجليل، فيما أعلن المتحدث باسم الجيش "الإسرائيلي" أن طائرة من دون طيار انفجرت في منطقة تعمل فيها قوات الجيش "الإسرائيلي" جنوب لبنان. ثم عاد المتحدث وقال: "في أعقاب الإنذارات التي فُعّلت قبل وقت قصير بسبب تسلل جسم جوي معادٍ في عدة مناطق الشمال، أطلق حزب الله عدة محلّقات مفخخة باتجاه قوات الجيش "الإسرائيلي". ونتيجة لذلك، تم رصد سقوط محلّقة مفخخة في المطلة. الحادثة قيد التحقيق".

بدوره، نشر رئيس المجلس الإقليمي للجليل الأعلى، آساف لانغلبن، صورة للمشهد من المستوطنة، وقال: "هذا ما يُرى الآن من المنزل الذي أُصيب في المطلة بواسطة طائرة من دون طيار. ولم يعد مهماً كم منزل مدمر يوجد في لبنان أو كم مسلّح قتلنا. السؤال الحقيقي هو: ما مقدار الأمن الذي يشعر به اليوم "سكان" الشمال في "إسرائيل"؟".

وأضاف: "لا يمكن الاستمرار في بيع "السكان" وهم الحياة الطبيعية بينما المنازل تُصاب والسكان يعيشون تحت تهديد لا يتوقف. حكومة "إسرائيل" تتخلّى عن الشمال، وقد حان الوقت لقول ذلك بوضوح. على الحكومة أن تتخذ قرارات الآن، لا الغد ولا بعد أسبوع. يجب إعادة الأمن الحقيقي لـ"سكان" الشمال".



