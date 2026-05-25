يواصل العدو الصهيوني تصعيد اعتداءاته على جنوب لبنان، عبر سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي مكثّف استهدف البلدات والأحياء السكنية، حيث توزعت بين غارات للطيران المعادي، إضافة إلى قصف مدفعي طال عددًا من البلدات والقرى الجنوبية.

في سياق الغارات الجوية، أغار طيران العدو مستهدفًا بلدات الدوير، حاروف، برج قلاويه، قانا، كفرمان، القليلة، أرنون، يحمر الشقيف، زبدين، المنصوري، زبقين، كفرا، إضافة إلى خراج بلدة القطراني في جزين.

كما شنّ العدو غارة على حي المقاصد في مدينة النبطية، مستهدفًا مبنًى سكنيًا أدى إلى تدميره. كذلك استهدف الطيران الحربي منزلين في بلدة أرزون – قضاء صور، ما أدى إلى تدميرهما، فيما عملت فرق الإسعاف في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية على رفع الركام وسحب المصابين.

وامتدت الغارات لتطال مدينة النبطية وبلدة قانا في قضاء صور، بالتزامن مع استمرار الغارات المعادية على المنصوري وبيوت السياد والقليلة جنوب صور، وسط غارات عنيفة استهدفت قرى القطاع الغربي في قضاء صور.

كما شن الطيران الحربي "الإسرائيلي" حزامًا ناريًا على بلدة السلطانية بـ 6 غارات.

أما الطيران المسيّر "الإسرائيلي"، فقد نفّذ سلسلة غارات استهدفت بلدات الكفور، وادي جيلو، الشهابية، حاروف، ميفدون، ومدينة النبطية، كما أغار على مفترق الشرقية في الدوير، ما أدى إلى سقوط أربع إصابات. واستهدفت إحدى المسيّرات دراجة نارية على طريق وادي جيلو – البازورية، فيما استهدفت أخرى سيارة في مدينة النبطية. كذلك نفذت مسيّرة معادية غارة على منطقة الجبل الأحمر في بلدة حاروف، ما أدى إلى وقوع إصابة.

وفي السياق نفسه، واصل العدو قصفه المدفعي مستهدفًا بلدات صفد البطيخ، الجميجمة، تولين، مجدل سلم، شقرا، ميفدون، دبين، المنصوري، الحنية، ياطر، صديقين، مجدل زون، كفرا، حاريص، كفرتبنيت، النبطية الفوقا، وأطراف بلدتي أرنون وكفرتبنيت.

كما تعرضت بلدتا القليلة والمنصوري جنوب صور لقصف مدفعي معادٍ، في حين شهدت بلدتا كفرتبنيت والنبطية الفوقا قصفًا مدفعيًا متقطعًا بالتزامن مع الغارات الجوية. وترافقت الاعتداءات مع قصف ثقيل وفسفوري استهدف قرى وبلدات وأحراج وبساتين جنوب صور.

وفي سياق آخر، خرقت مسيّرة "إسرائيلية" على علو منخفض أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت.

