حزب الله شيّع الشهيد محمد الموسوي في النبي شيث بموكب مهيب
شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الشهيد المجاهد محمد الموسوي، في موكبٍ مهيبٍ جاب شوارع بلدة النبي شيث وسط الحشود الرافضة للعدوان والهتافات المبايعة لنهج المقاومة.
ووصل موكب التشييع إلى مقام السيد عباس الموسوي، حيث أُقيمت مراسم قسم الوفاء لدماء الشهداء، وأُدّيت الصلاة على الجثمان الطاهر في باحة المقام، ليُوارى بعدها في ثرى جنة الشهداء، إلى جانب مرقد سيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد عباس الموسوي.