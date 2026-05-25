بمناسبة الذكرى الـ26 لذكرى عيد المقاومة والتحرير، أقام حزب الله احتفالًا حاشدًا في باحة "مجمّع البحار" في منطقة سبلين، بحضور عضو المجلس السياسي في حزب الله الوزير السابق محمود قماطي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود، الوزير السابق طارق الخطيب، المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج، وممثّلين عن الأحزاب اللبنانية والقوى والفصائل الفلسطينية، إلى جانب علماء دين وفعاليات وشخصيات ثقافية واجتماعية وبلدية واختيارية وعوائل شهداء، وحشد من الأهالي.

افتتح الحفل بوقفة للاستماع للنشيد الوطني اللبناني ونشيد حزب الله، تبعتها كلمة للشيخ حمود، ثم لكلمة لقماطي الذي أكّد أنّ "عيد المقاومة والتحرير لا يُختصر بذكرى تاريخية، بل يجسد مَسِيرة مستمرة من الصمود والثبات، خصوصًا في ظل ما يواجهه لبنان والمنطقة من تهديدات واعتداءات متواصلة".



واختُتِم الحفل بفقرات فنية وأناشيد وطنية قدّمها المنشد حسن حرب وفرقته الإنشادية، جسّدت روح المقاومة والانتماء إلى الوطن، وسط حماس وتفاعل كبيرَيْن.

