أكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة؛ النائب إيهاب حمادة، أنّ "مسرحية المفاوضات بوجود طرفَيْن لبناني و"إسرائيلي" انتهت"، قائلًا: "عمليًا، يوجد طرف واحد صهيو-أميركي، واللبناني الحاضر هو وعاء لتلقِّي الأوامر والإملاءات، مما يثبت أنّ الأميركي لا يلتفت ولا يقيم وزنًا لهؤلاء، ولا يقيم وزنًا لمن يلهث خلف عدوه ليقتل شعبه".

جاء كلام حمادة بمناسبة ذكرى مرور 40 يومًا على استشهاد الشهيد القائد علي صلاح جعفر "باقر" في حسينية عائلة آل جعفر في بلدة الشراونة بمدينة بعلبك.

وخاطب حمادة السلطة اللبنانية و"الشركاء في الوطن" بالقول: "يدنا لا تزال ممدودة إليكم. وعلى السلطة أنْ تعود إلى رشدها، أنْ تعود إلى شعبها؛ لأنّها تقامر بلبنان وتقامر بوجود لبنان".

أضاف: "أما أنْ تبلغ السلطة مرحلة تستطيع فيها أنْ تقدِّم للبنان مجانًا جزءًا من "إسرائيل الكبرى" فهذه انتهت. ولا تزال المقاومة ولا يزال المقاومون يواجهون كل يوم، ويوقعون قتلى وجرحى من العدو كل يوم، وهذا الاستنزاف يتَّسع لـ "الإسرائيلي"".

وعلّق حمادة على العقوبات الأميركية على شخصيات سياسية وأمنية لبنانية، فقال: "الآن ذهبوا (الأميركيون) إلى لائحة عقوبات؛ نحن نفهم في حزب الله وحركة أمل أثر هذه العقوبات في القيادات، ولكنّ المستجد هو العقوبات على الضباط، وهذا يحمل رسائل"، موضحًا: "من هذه الرسائل أنّ هذه المؤسسات في أجهزة الدولة أصبحت على خارطة الأهداف للمشروع الصهيوني، ويأتي حديث من وزير الخارجية الأميركي لتشكيل لواء لنزع سلاح المقاومة".

وفي كلمة له خلال حفل تأبيني أقامه حزب الله وعائلة الشهيد الدكتور علي محمد زعيتر في ذكرى مرور 40 يوم على شهادته، وذلك في حسينية بلدة إيعات البقاعية، أكّد حمادة أنّ "المقاومة ثابتة على مواقفها وخياراتها، ولن تقبل بأيّ شروط أميركية أو "إسرائيلية""، مشدّدًا على أنّ "الثقة بالنصر حتمية مهما اشتدَّت التحدّيات".

واعتبر حمادة أنّ "الكيان "الإسرائيلي" يعيش مأزقًا حقيقيًا"، مشيرًا إلى أنّ "صحافة العدو وقياداته العسكرية تؤكّد وقوعه في فخ إستراتيجي" وأنّ "جنوده يتعرَّضون للاستهداف في مختلف مناطق جنوب لبنان"، لافتًا إلى أنّ "أبناء الجنوب والمقاومين يسطِّرون ملاحم البطولة والتضحية".

وفيما شدّد على أنّ "دماء الشهداء ستبقى منارة للأجيال وعنوانًا للصمود والكرامة"، ثمَّن حمادة "تضحيات الشهداء الذين دافعوا عن الأرض والسيادة وكرامة الوطن"، مؤكّدًا أنّهم "يصنعون للبنان فجرًا جديدًا عنوانه التحرير والكرامة".



