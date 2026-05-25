بيان صادر عن الهيئة الوطنية للإغاثة - صامدون:

بسم الله الرحمن الرحيم

{الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ}

سورة الحج، الآية 40

"للناس الطيبين النازحين عن قراهم ومدنهم قهرًا، للصابرين المحتسبين، الواثقين بالنصر، للذين أدهشوا العالم بصبرهم وصمودهم وثقتهم وتماسكهم، الشيوخ الكبار والنساء والأطفال والمرضى، للعائلات التي تفترش الأرض وتلتحف السماء، دون أن ينال ذلك من إرادتها وشهامتها وشجاعتها... وماذا أقول لكم؟ وهل هناك قول يفي بعض حقكم ومقاومتكم؟

أنا وإخواني، فداكم أرواحنا ودماؤنا وأنفسنا، فداء لدموعكم وجراحكم وصمودكم وشموخكم، أيها الأحبة ستعودون إلى الديار، هاماتكم مرفوعة، أعزاء كما كنتم وكما أنتم وكما ستبقون، يا أشرف الناس وأكرم الناس وأطهر الناس".

سماحة الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله (رض)

أيها الطيبون، الصابرون، المحتسبون، لم نجد أفضل من كلام الأمين الشهيد لمخاطبتكم، وها نحن نعدكم بحفظ أمانته، فتصدّقوا علينا بقبول هدية مالية مقدمة من حزب الله، عربون دعم ووفاء لا ترقى إلى مستوى تضحياتكم، قيمتها 200 دولار، لكل عائلة لبنانية نازحة بسبب العدوان "الإسرائيلي" الغاشم على لبنان.

ستنطلق عملية الصرف خلال الأيام القريبة القادمة، على أن تُعلن آليات الصرف من خلال الإخوة المعنيين في المناطق كافة.

تبصرة: للعوائل التي لم يسبق لها تعبئة طلب النزوح، نأمل التوجه إلى أقرب مركز لإدارة النزوح في المنطقة التي نزحت إليها.

سيتم الصرف تباعًا وعلى مراحل في مختلف المناطق اللبنانية.

كل عام وأنتم بخير، أعاده الله عليكم بالنصر المؤزر، والعودة القريبة بإذن الله تعالى".



