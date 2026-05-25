عيد المقاومة والتحرير كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

عيد المقاومة والتحرير 2026
المقال التالي وفد إيراني برئاسة قاليباف يغادر إلى الدوحة لإجراء مشاورات مع مسؤولين قطريين

لبنان

🎧 إستمع للمقال
لبنان

"صامدون" تعلن عن تقديم دعم مالي للعائلات النازحة: عربون دعم ووفاء

2026-05-25 19:41
106

بيان صادر عن الهيئة الوطنية للإغاثة - صامدون:

بسم الله الرحمن الرحيم

{الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ}
سورة الحج، الآية 40

"للناس الطيبين النازحين عن قراهم ومدنهم قهرًا، للصابرين المحتسبين، الواثقين بالنصر، للذين أدهشوا العالم بصبرهم وصمودهم وثقتهم وتماسكهم، الشيوخ الكبار والنساء والأطفال والمرضى، للعائلات التي تفترش الأرض وتلتحف السماء، دون أن ينال ذلك من إرادتها وشهامتها وشجاعتها... وماذا أقول لكم؟ وهل هناك قول يفي بعض حقكم ومقاومتكم؟

أنا وإخواني، فداكم أرواحنا ودماؤنا وأنفسنا، فداء لدموعكم وجراحكم وصمودكم وشموخكم، أيها الأحبة ستعودون إلى الديار، هاماتكم مرفوعة، أعزاء كما كنتم وكما أنتم وكما ستبقون، يا أشرف الناس وأكرم الناس وأطهر الناس".

سماحة الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله (رض)

أيها الطيبون، الصابرون، المحتسبون، لم نجد أفضل من كلام الأمين الشهيد لمخاطبتكم، وها نحن نعدكم بحفظ أمانته، فتصدّقوا علينا بقبول هدية مالية مقدمة من حزب الله، عربون دعم ووفاء لا ترقى إلى مستوى تضحياتكم، قيمتها 200 دولار، لكل عائلة لبنانية نازحة بسبب العدوان "الإسرائيلي" الغاشم على لبنان.

ستنطلق عملية الصرف خلال الأيام القريبة القادمة، على أن تُعلن آليات الصرف من خلال الإخوة المعنيين في المناطق كافة.

تبصرة: للعوائل التي لم يسبق لها تعبئة طلب النزوح، نأمل التوجه إلى أقرب مركز لإدارة النزوح في المنطقة التي نزحت إليها.

سيتم الصرف تباعًا وعلى مراحل في مختلف المناطق اللبنانية.

كل عام وأنتم بخير، أعاده الله عليكم بالنصر المؤزر، والعودة القريبة بإذن الله تعالى".
 

الكلمات المفتاحية
حزب الله النازحون بيئة المقاومة
إقرأ المزيد
المزيد
نحلة تشيّع الشهيد المجاهد المهندس علي سعد حمود في موكب وفاء
نحلة تشيّع الشهيد المجاهد المهندس علي سعد حمود في موكب وفاء
لبنان منذ 26 دقيقة
"صامدون" تعلن عن تقديم دعم مالي للعائلات النازحة: عربون دعم ووفاء
لبنان منذ ساعة
فيديو: المقاومة الإسلامية تستهدف آلية عسكرية تابعة لجيش العدو في مستوطنة
فيديو: المقاومة الإسلامية تستهدف آلية عسكرية تابعة لجيش العدو في مستوطنة "مسغاف عام"
لبنان منذ ساعة
بالصور| احتفال جماهيري في الضاحية الجنوبية لمناسبة عيد المقاومة والتحرير
بالصور| احتفال جماهيري في الضاحية الجنوبية لمناسبة عيد المقاومة والتحرير
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
نحلة تشيّع الشهيد المجاهد المهندس علي سعد حمود في موكب وفاء
نحلة تشيّع الشهيد المجاهد المهندس علي سعد حمود في موكب وفاء
لبنان منذ 26 دقيقة
"صامدون" تعلن عن تقديم دعم مالي للعائلات النازحة: عربون دعم ووفاء
لبنان منذ ساعة
فيديو: المقاومة الإسلامية تستهدف آلية عسكرية تابعة لجيش العدو في مستوطنة
فيديو: المقاومة الإسلامية تستهدف آلية عسكرية تابعة لجيش العدو في مستوطنة "مسغاف عام"
لبنان منذ ساعة
بالصور| احتفال جماهيري في الضاحية الجنوبية لمناسبة عيد المقاومة والتحرير
بالصور| احتفال جماهيري في الضاحية الجنوبية لمناسبة عيد المقاومة والتحرير
لبنان منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة