عيد المقاومة والتحرير كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

عيد المقاومة والتحرير 2026
المقال التالي نحلة تشيّع الشهيد المجاهد المهندس علي سعد حمود في موكب وفاء

إيران

وفد إيراني برئاسة قاليباف يغادر إلى الدوحة لإجراء مشاورات مع مسؤولين قطريين
🎧 إستمع للمقال
إيران

وفد إيراني برئاسة قاليباف يغادر إلى الدوحة لإجراء مشاورات مع مسؤولين قطريين

2026-05-25 19:55
64

غادر وفد يمثّل الجمهورية الإسلامية برئاسة رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، اليوم الاثنين (25 أيار 2026) متوجّهًا إلى الدوحة.

وبحسب وكالة "إيرنا"، تأتي الزيارة استمرارًا للمسار الدبلوماسي الذي بدأ خلال الأسابيع القليلة الماضية عبر الوسيط الباكستاني، لإنهاء الحرب المفروضة، والذي لا يزال مستمرًا.

وأوضحت "إيرنا" أنه سيتمّ خلال هذه الزيارة إجراء مشاورات مع كبار المسؤولين القطريين بشأن بعض الجوانب المتعلّقة بمفاوضات إنهاء الحرب المفروضة.

وأكد المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أنّ "تركيز المفاوضات منصبّ على إنهاء الحرب، وليس لدى إيران حديث في هذه المرحلة حول تفاصيل الملف النووي".

وقال بقائي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي: "وصلنا إلى خلاصة وتفاهم في العديد من القضايا المطروحة للنقاش، ولكن لا يمكن لأحد أن يدّعي بأنّ هذا يعني توقيع اتفاق وشيك".

وأشار إلى أنّ "تركيز المفاوضات منصبّ على إنهاء الحرب على كلّ الجبهات، بما فيها لبنان"، مشدّدًا على أنّ "بند وقف العدوان على لبنان منصوص عليه في الاتفاق".

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران قطر محمد باقر قاليباف
إقرأ المزيد
المزيد
وفد إيراني برئاسة قاليباف يغادر إلى الدوحة لإجراء مشاورات مع مسؤولين قطريين
وفد إيراني برئاسة قاليباف يغادر إلى الدوحة لإجراء مشاورات مع مسؤولين قطريين
إيران منذ ساعة
العميد قاآني: جيش الاحتلال فرّ من جنوب لبنان مذعورًا
العميد قاآني: جيش الاحتلال فرّ من جنوب لبنان مذعورًا
إيران منذ 7 ساعات
إعادة انتخاب قاليباف رئيسًا لمجلس الشورى في إيران للعام السابع على التوالي
إعادة انتخاب قاليباف رئيسًا لمجلس الشورى في إيران للعام السابع على التوالي
إيران منذ 8 ساعات
إعدام خائن كشف للعدو مصنعًا لإنتاج قطع غيار صواريخ الحرس الثوري
إعدام خائن كشف للعدو مصنعًا لإنتاج قطع غيار صواريخ الحرس الثوري
إيران منذ 9 ساعات
مقالات مرتبطة
وفد إيراني برئاسة قاليباف يغادر إلى الدوحة لإجراء مشاورات مع مسؤولين قطريين
وفد إيراني برئاسة قاليباف يغادر إلى الدوحة لإجراء مشاورات مع مسؤولين قطريين
إيران منذ ساعة
الرئيس نبيه بري يبرق لقاليباف مهنئًا بانتخابه لولاية تشريعية جديدة
الرئيس نبيه بري يبرق لقاليباف مهنئًا بانتخابه لولاية تشريعية جديدة
لبنان منذ 7 ساعات
العميد قاآني: جيش الاحتلال فرّ من جنوب لبنان مذعورًا
العميد قاآني: جيش الاحتلال فرّ من جنوب لبنان مذعورًا
إيران منذ 7 ساعات
إعادة انتخاب قاليباف رئيسًا لمجلس الشورى في إيران للعام السابع على التوالي
إعادة انتخاب قاليباف رئيسًا لمجلس الشورى في إيران للعام السابع على التوالي
إيران منذ 8 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة