نحلة تشيّع الشهيد المجاهد المهندس علي سعد حمود في موكب وفاء
نحلة تشيّع الشهيد المجاهد المهندس علي سعد حمود في موكب وفاء

2026-05-25 20:40
شيّع حزب الله وأهالي بلدة نحلة والقرى المجاورة، وبمشاركة فعاليات علمائية وبلدية واجتماعية وعوائل الشهداء، الشهيد المجاهد المهندس السعيد علي سعد حمود "حيدر السيد"، في موكب مهيب جسّد معاني الوفاء والثبات على نهج المقاومة والجهاد.

وانطلق موكب التشييع تتقدّمه الفرق الكشفية التي رفعت الرايات وصور القادة، فيما حمل ثلّة من المجاهدين النعش الطاهر على الأكتاف، ليجوب شوارع البلدة وسط حضور شعبي واسع وهتافات التلبية والوفاء لنهج المقاومة والشهداء.

وخلال مراسم التكريم التي أُقيمت للشهيد، ألقى سماحة الشيخ تامر حمزة كلمة أكد فيها أن دماء الشهداء ستبقى تصنع عزّة الأمة وتحفظ كرامتها، مشددًا على مواصلة الأجيال درب الجهاد والمقاومة، مؤكدًا أن التحرير الثالث قادم بفضل تضحيات الشهداء.

وبعد انتهاء مراسم التشييع، نُقل الجثمان الطاهر إلى مدينة بعلبك، حيث ووري في ثرى جبانة شهدائها، ليلتحق بكوكبة رفاقه الشهداء الذين ارتقوا على طريق العزة والكرامة.

