استشهدت طفلة، اليوم الثلاثاء ( 26 أيار 2026)، بعد يوم من إصابتها بقصف "إسرائيلي" في خان يونس، في حين قصفت طائرات الاحتلال، في الليلة الماضية، مربعًا سكنيًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة مع استمرار خروقات وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد الطفلة فاطمة محمد عبد الهادي الخطيب (15 عامًا)، متأثرة بإصابتها جراء قصف "إسرائيلي" استهدف مخيم غيث في مواصي خان يونس.

إلى ذلك، شهد مخيم 5 بالنصيرات دمارًا واسعًا طال مربعًا سكنيًا كاملًا، بعد قصف عنيف نفذته طائرات الاحتلال، في الليلة الماضية.

هذا، وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام بأن القصف أسفر عن تعرض عدد من المنازل للتدمير الكلي، فيما لحقت أضرار جسيمة بمنازل أخرى، من بينها منازل مأهولة بالسكان، ما يعكس تصاعد وتيرة الاستهداف واتساع نطاق الخسائر المدنية.

في السياق ذاته، أفاد شهود عيان بسماع إطلاق نار كثيف جدًا من آليات الاحتلال "الإسرائيلي" المتمركزة شرقي مدينة خانيونس جنوب القطاع. ونجت الليلة الماضية مجموعة من أفراد الشرطة بعد استهدافها بطائرة مسيرة للاحتلال في خان يونس.

هذا؛ وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالقصف الجوي والمدفعي باتجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار، في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 909 شهداء، إضافة إلى 2713 إصابة، إلى جانب تسجيل 777 حالة انتشال.

كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، نحو 72,801 شهيد و172,821 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة لعدوان الاحتلال المستمر على القطاع.

