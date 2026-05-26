أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنّ الوزير سيرغي لافروف قد أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، وأبلغه خلالها ببدء القوات المسلحة الروسية شنّ ضربات "منتظمة ومتواصلة" على منشآت عسكرية ومراكز صنع قرار في كييف.

وأشار بيان الخارجية الروسية إلى أنّ لافروف أجرى الاتصال بناءً على توجيهات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًا للجانب الأميركي أنّ الضربات تأتي: "ردًا على الهجمات الإرهابية المستمرة التي يشنّها نظام كييف ضدّ المدنيين والمنشآت المدنية على الأراضي الروسية".

وأضاف البيان أنّ القوات الروسية بدأت استهداف منشآت تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، إلى جانب "مراكز صنع القرار ذات الصلة"، في العاصمة كييف.



