يواصل حجاج بيت الله الحرام التوافد إلى صعيد عرفة لأداء ركن الحج الأعظم، اليوم الثلاثاء (26 أيار 2026)، بعدما باتوا ليلتهم في مشعر منى في يوم التروية، في مشهد إيماني مهيب يجسّد وحدة المسلمين القادمين من مختلف دول العالم.

يحرص الحجاج على الحضور، داخل حدود مشعر عرفات، والتي حُددت بعلامات ولوحات إرشادية واضحة، حيث يقف ضيوف الرحمن على أرض عرفات من طلوع الشمس حتى غروبها، اقتداءً بسنة النبي محمد (ص). ويمكث ضيوف الرحمن في عرفة، من زوال الشمس حتى غروبها، ثم يتوجهون إلى مزدلفة التي تبعد نحو 9 كيلومترات.

هذا؛ وفي وقتٍ سابق، صرّح قائد قوات جوازات الحج في السعودية، في مؤتمر صحفي، أنه بلغ إجمالي عدد الحجاج الوافدين من الخارج مليونًا و518 ألفًا و153 حاجًا، متجاوزًا بذلك عدد الحجاج الدوليين في موسم العام الماضي.

