أعلن حرس الثورة الإسلامية إسقاط طائرة مسيّرة أميركيةن من طراز MQ-9 Reaper، بعد رصدها داخل الأجواء الإيرانية في منطقة الخليج.

بيان الحرس أشار إلى استهداف طائرة مسيّرة، من طراز RQ-4 Global Hawk ومقاتلة F-35 Lightning II، ما أجبرهما على الفرار والخروج من المجال الجوي الإيراني.

هذا؛ وأكد حرس الثورة أن أي خرق لوقف إطلاق النار من الجيش الأميركي سيُواجَه بردّ متبادل، مؤكدًا أن هذا الحق "مشروع وحتمي".

