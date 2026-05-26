كشفت هيئة البث "الإسرائيلية" (كان) عن لقاء جرى بين رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" في كيان الإحتلال "الإسرائيلي" دافيد زيني بالقيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان خلال زيارته الأخيرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لبحث ترتيبات المشهد المستقبلي في قطاع غزة.

هيثة البثّ نقلت عن مصادر إقليمية و"إسرائيلية" أن اللقاء جرى في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، حيث يقيم محمد دحلان منذ سنوات بعد مغادرته الأراضي الفلسطينية، علمًا بأنه شغل سابقًا منصب قائد جهاز الأمن الوقائي في قطاع غزة.

وامتنع جهاز الأمن العام "الشاباك" في كيان الاحتلال عن التعليق الرسمي على تفاصيل اللقاء، مكتفيًا بالبيان الذي أشار فيه إلى عدم التطرق لجداول أعمال رئيس الجهاز وتحركاته.

وتأتي هذه التحركات في وقت تشير فيه تقارير صحفية دولية، ومنها ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، إلى أن مسؤولين من الولايات المتحدة وكيان العدو"إسرائيل" ودول عربية يطرحون اسم دحلان كمرشح بارز لإدارة القطاع في مرحلة ما بعد الحرب.

من جانبه، أعلن القيادي الفلسطيني السابق في تصريحات إعلامية رفضه تولي أي منصب أمني أو تنفيذي أو وزاري، داعيًا بدلًا من ذلك إلى صياغة خطة عمل دولية واقعية وقابلة للتطبيق تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وفي السياق ذاته، تشهد العاصمة الإماراتية حراكًا سياسيًا متزايدًا، إذ كشفت التقارير عن لقاءات سابقة ضمت شخصيات من كيان الاحتلال، من بينها رئيس الحكومة الأسبق إيهود أولمرت.

كما أجرى رئيس جهاز الموساد دافيد برنياع زيارات سرية متكررة إلى الإمارات خلال الفترة الماضية لتعزيز التنسيق الأمني المشترك.

وتندرج زيارة رئيس الشاباك دافيد زيني في إطار توطيد العلاقات الأمنية والاستراتيجية بين الجانبيْن، ومناقشة الترتيبات الإقليمية في ظل التطورات الراهنة والتحديات المحيطة بالمنطقة.

