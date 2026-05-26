بيان رقم (1):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، تصدّى مجاهدو المقاومة الإسلاميّة فجر الثلاثاء 26-05-2026 لقوّة "إسرائيليّة" مركّبة تقدّمت باتّجاه زوطر الشرقيّة بعد غارات حربيّة وقصف مدفعيّ عنيف طوال الفترة السابقة، بالأسلحة الصاروخيّة وقذائف المدفعيّة والمحلّقات الانقضاضيّة وبالاشتباك المباشر. وعند السّاعة 08:45 تمّ تدمير دبّابة "ميركافا" بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وما زالت الاشتباكات مستمرّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 26-05-2026‏

09 ذو الحجة 1447 هـ

بيان رقم (2):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 06:45 الثلاثاء 26-05-2026 آليّة هامر تابعة لجيش العدوّ "الإسرائيليّ" عند مجرى النهر في بلدة زوطر الشرقيّة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة ما أدّى إلى احتراقها.

بيان رقم (3):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 07:00 الثلاثاء 26-05-2026 تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ "الإسرائيليّ" عند مجرى النهر في بلدة زوطر الشرقيّة بقذائف المدفعيّة.

بيان رقم (4):‏



دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 09:45 الثلاثاء 26-05-2026 تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند مجرى النهر في بلدة زوطر الشرقيّة بصلية صاروخيّة.

بيان رقم (5):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 10:00 الثلاثاء 26-05-2026 جرّافة D9 تابعة لجيش العدوّ "الإسرائيليّ" عند مجرى النهر في بلدة زوطر الشرقيّة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة.

بيان رقم (6):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 10:45 الثلاثاء 26-05-2026 آليّة اتّصالات تابعة لجيش العدوّ "الإسرائيليّ" عند مجرى النهر في بلدة زوطر الشرقيّة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة.

بيان رقم (7):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ "الإسرائيليّ" لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، وفي إطار تصدّي مجاهدي المقاومة الإسلاميّة لتوغّل جيش العدوّ "الإسرائيليّ" باتّجاه بلدة زوطر الشرقيّة، يواصل المجاهدون منذ فجر اليوم الثلاثاء 26-05-2026 استهداف قوّات العدوّ عند مجرى النهر وطريق النهر وقرب خزّان المياه في بلدة زوطر الشرقيّة وعند مجرى النهر في بلدة يحمر الشقيف بصليات صاروخيّة وقذائف المدفعيّة.

