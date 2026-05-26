أكد مكتب إعلام الأسرى أن أسرى غزة في سجن “راكفيت” يتعرضون لعمليات قمع وتعذيب متكررة داخل زنازين ضيقة وتحت الأرض، وسط ظروف إنسانية وصحية قاسية.

وأوضح المكتب أن وحدات القمع اقتحمت إحدى الغرف مؤخرًا مستخدمة الكلاب البوليسية والغاز والعصي، ما أدى إلى إصابات في العيون والرؤوس وكسر أسنان عدد من الأسرى، إضافة إلى حالات إغماء وانهيار عصبي.

وأشار المكتب إلى أن إدارة السجن تمارس اعتداءات مستمرة بحق الأسرى، تشمل الضرب المبرح والتهديد والإهانة، إلى جانب التجسس على أحاديث الأسرى مع المحامين وإجبار بعضهم على سحب شكاوى قانونية.

وبيّن المكتب أن الأسرى يعانون من الإهمال الطبي ونقص الطعام والملابس ومواد النظافة، فيما تواصل إدارة السجن التضييق عليهم ومنع إدخال المصاحف.

وطالب مكتب إعلام الأسرى المؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات بحق أسرى غزة، وفتح تحقيق في جرائم التعذيب والقمع داخل سجن “راكفيت”.

