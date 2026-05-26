قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن تصعيد عمليات الإبادة في قطاع غزة يؤكد حجم الاستهانة "الإسرائيلية" بكل جهود الوسطاء والدول الضامنة.

وأضاف قاسم في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء ( 26 أيار 2026) أن الاحتلال المجرم ارتكب مجزرة جديدة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، في استمرار لحرب الإبادة التي لم تتوقف ضد أهلنا في غزة، واستمرارٍ لخروقات وقف إطلاق النار، التي يتحمل "مجلس السلام" جزءًا من المسؤولية عنها بسبب عجزه وصمته وتبنيه للموقف "الإسرائيلي".

وأكد قاسم أن تزامن ارتكاب هذه المجزرة اليوم مع وقفة عرفة يكشف مزيدًا من الوجه العنصري البغيض للاحتلال، ويؤكد ضربه بعرض الحائط لكل مشاعر المسلمين ومؤسساتهم الدينية.

