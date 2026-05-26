بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، نظّمت الهيئات النسائية في منطقة جبل عامل الثانية نشاطًا وجدانيًا وتضامنيًا للعوائل النازحة في مدينة صيدا، في معهدي أمجاد والآفاق.

وأبرز فقرات النشاط:

الافتتاحية: قراءة جماعية مباركة لسورتي الفاتحة والنصر.

حكاية الانتصار: سرد تاريخي مشوّق لمحطات العزة (1982، 1985، وتتويج التحرير عام 2000).

مسابقة من وحي المناسبة، تخللها تقديم هدايا مالية.

ركن الأطفال: زاوية مخصصة للرسم والتلوين وفقرة "الحكواتية" لرسم البسمة على وجوه الصغار.





