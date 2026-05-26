المقال التالي كاتب بريطاني: إيران تفوّقت استراتيجيًا على أميركا
لبنان
لبنان
نشاط للهيئات النسائية يستهدف العوائل النازحة في صيدا: أملٌ يضمّد الجراح
بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، نظّمت الهيئات النسائية في منطقة جبل عامل الثانية نشاطًا وجدانيًا وتضامنيًا للعوائل النازحة في مدينة صيدا، في معهدي أمجاد والآفاق.
وأبرز فقرات النشاط:
الافتتاحية: قراءة جماعية مباركة لسورتي الفاتحة والنصر.
حكاية الانتصار: سرد تاريخي مشوّق لمحطات العزة (1982، 1985، وتتويج التحرير عام 2000).
مسابقة من وحي المناسبة، تخللها تقديم هدايا مالية.
ركن الأطفال: زاوية مخصصة للرسم والتلوين وفقرة "الحكواتية" لرسم البسمة على وجوه الصغار.