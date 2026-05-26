شهدت قرى وبلدات الجنوب والبقاع الغربي اليوم الثلاثاء 26 أيار/مايو 2026، تصعيدًا واسعًا في الاعتداءات الجوية والبرية "الإسرائيلية"، تمثلت بشنّ عدد كبير من الغارات التي نفذها الطيران الحربي والمُسيّر، وعمليات قصف بالمدفعية الثقيلة استهدفت الأماكن السكنية في العديد من البلدات، متسببة بدمار واسع في المنازل والبنى التحتية، فضلًا عن ارتقاء شهداء ووقوع جرحى في صفوف المدنيين.

الغارات الجوية الحربية

وقد أغار الطيران الحربي المعادي على محيط سد القرعون، كما استهدف بلدات يحمر الشقيف، الريحان، برعشيت، صريفا، مجدل سلم، كفرا، الشرقية، الدوير، زوطر الشرقية، قعقعية الجسر، شحور، ياطر، الحوش، سلعا، أرزون، حاريص، باريش، كوثرية الرز، وخربة سلم.

وشن الطيران الحربي فجرًا ثلاث غارات على بلدات صريفا وشحور وأرزون، ما أدى إلى تدمير منزل رئيس بلدية أرزون بالكامل. كذلك، استهدفت الغارات المدينة الصناعية في صور عند مفرق معركة، إضافة إلى بلدة مشغرة في البقاع الغربي.

وتعرضت بلدة يحمر الشقيف منذ ساعات الفجر وحتى الظهر لسلسلة مكثفة من الغارات بلغت 14 غارة، أدت إلى تدمير عشرات المنازل، فيما شهدت بلدة زوطر الشرقية 8 غارات متتالية أفيد خلالها عن سقوط شهيدين. وطاولت الغارات كذلك، بلدات أرنون، حبوش، كفرتبنيت، زبدين، النبطية الفوقا، والمنطقة الواقعة بين جبشيت وحاروف.

ونفذ الطيران الحربي الصهيوني حزامًا ناريًا على بلدتي السلطانية ودير أنطار بسلسلة غارات واسعة، في وقت واصل طيران العدو شن غاراته الجوية على بلدتي بئر السلاسل وخربة سلم.

غارات الطيران المُسيّر

إلى ذلك؛ استهدف الطيران المُسيّر المعادي سيارة في بلدة خربة سلم، وشن غارات على أطراف الخرايب، النبطية الفوقا، دير قانون رأس العين، الدوير، دير الزهراني، وطيرفلسيه.

واستهدف الطيران المسيّر مركزًا تابعًا لجمعية الرسالة للإسعاف الصحي في بلدة صريفا، ما أدى إلى سقوط شهيدين وعدد من الجرحى من المسعفين.

كذلك، نفذت مُسيّرة معادية غارة على حي الوادي في بلدة الدوير، ما أدى إلى إصابة أحد المواطنين، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسيّر على علو منخفض فوق منطقة الزهراني والقرى المجاورة.

القصف المدفعي

وطاول قصف مدفعية العدو، المناطق الواقعة بين النبطية الفوقا وكفر تبنيت، وبين كفر صير وقعقعية الجسر، إضافة إلى أطراف ميفدون وكفر تبنيت وبلدة كفرا والمنصوري وشحور وصريفا وحاريص.

كما تعرضت بلدات أرنون، يحمر الشقيف، زوطر الشرقية، ومحيط استراحة قلعة الشقيف لقصف مدفعي مركز، بالتزامن مع قصف عنيف من عيار 155 ملم استهدف ساحل المنصوري من مرابض الاحتلال في تلال البياضة وشمع.

وامتد القصف المدفعي ليطاول بلدات ميفدون، زوطر الشرقية والغربية، مجدل سلم، قبريخا، فرون، حداثا، حاريص، صريفا، وقعقعية الجسر.

وتعرضت أطراف بلدة شبعا لقصف فوسفوري معادٍ.

الإصابات

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة العامة أن غارة العدو "الإسرائيلي" على بلدة مشغرة في البقاع الغربي أدت في حصيلة غير نهائية، إلى استشهاد 11 شخصًا بينهم طفلتان وسيدة، إضافة إلى إصابة 15 آخرين بينهم طفل، فيما استمرت أعمال رفع الأنقاض والبحث عن مفقودين.

كذلك، أفادت وزارة الصحة العامة بارتقاء مسعف من جمعية الرسالة للإسعاف الصحي وإصابة مسعفين آخرين بجروح، جراء الغارة التي شنها طيران العدو الحربي على مركز إسعاف في بلدة صريفا.

وفي بلدة الدوير، أدت سلسلة غارات استهدفت حي الحارة إلى تدمير منازل بشكل كامل ووقوع عدد من الإصابات بين المدنيين.

وعملت فرق الدفاع المدني اللبناني وكشافة الرسالة الإسلامية والهيئة الصحية الإسلامية على تفقد المناطق المستهدفة، ورفع الأنقاض وفتح الطرقات التي أغلقتها الردميات الناتجة عن القصف.

وفي سياق العدوان المتواصل على القرى والبلدات اللبنانية وجّه جيش العدو "الإسرائيلي" تهديدًا لسكان بلدتي مشغرة وسحمر في البقاع الغربي، وطالبهم بإخلاء منازلهم والتوجه شمالًا.

