أقامت شعبة حام في القطاع الثامن لحزب الله وعائلة الشهيدين حفلًا تأبينيًّا للشهيدين السعيدين حسين مهدي مهدي (ياسر) وعلي أحمد مهدي (كرار) اللذين ارتقيا شهداء دفاعًا عن لبنان وشعبه، وذلك في حسينية بلدة حام البقاعية.

وحضر حفل التأبين مسؤول القطاع الثامن الحاج عباس مظلوم ولجنة القطاع وفعاليات بلدية واختيارية واجتماعية وعلمائية وحشد من الإخوة والأخوات وعوائل الشهداء.

بدأ الحفل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم لسماحة السيد أحمد الحسيني. واختتم بقراءة مجلس عزاء حسيني لفضيلة الشيخ شئيم القويق.

