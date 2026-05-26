عيد المقاومة والتحرير كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي 3213 شهيدًا و 9737 جريحًا حصيلة العدوان الصهيوني على لبنان منذ 2 آذار

إيران

وزارة الدفاع الإيرانية: توصلنا لتقنية مكنتنا من استهداف 210 طائرات معادية خلال الحرب 
🎧 إستمع للمقال
إيران

وزارة الدفاع الإيرانية: توصلنا لتقنية مكنتنا من استهداف 210 طائرات معادية خلال الحرب 

2026-05-26 18:35
71

كشف القائم بأعمال وزير دفاع الجمهورية الاسلامية الإيرانية العميد سيد مجيد ابن الرضا، عن توصل الجيش الإيراني في حرب رمضان إلى تقنية جديدة مكّنت الجيش خلالها من استهداف 210 طائرات معادية.

وقال القائم بأعمال وزير الدفاع، إن مفاجآتنا في مجال التكتيك والتقنية في حرب رمضان كانت أكثر تطورًا مما كانت عليه في الحرب السابقة (حرب الـ 12 يومًا).

وأضاف العميد سيد مجيد ابن الرضا: "إن عدد الطائرات التي استهدفناها في حرب الـ 12 يومًا كان أقل من أصابع اليد، ولكننا في حرب رمضان توصلنا إلى تقنية مكنتنا من استهداف نحو 210 طائرات معادية".

وختم: "وفقًا لاعترافات العدو، فقد تسببنا لهم بخسائر تزيد عن 7 مليارات دولار في هذا المجال وحده".

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الجيش الايراني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
وزارة الدفاع الإيرانية: توصلنا لتقنية مكنتنا من استهداف 210 طائرات معادية خلال الحرب 
وزارة الدفاع الإيرانية: توصلنا لتقنية مكنتنا من استهداف 210 طائرات معادية خلال الحرب 
إيران منذ ساعتين
بزشكيان: لن نرضخ لمطالب العدو المتعسفة.. يجب احترام كامل حقوق الشعب الإيراني
بزشكيان: لن نرضخ لمطالب العدو المتعسفة.. يجب احترام كامل حقوق الشعب الإيراني
إيران منذ 4 ساعات
حرس الثورة يُسقط مسيّرة أميركية: أيّ خرق سيُواجَه بردّ متبادل
حرس الثورة يُسقط مسيّرة أميركية: أيّ خرق سيُواجَه بردّ متبادل
إيران منذ 9 ساعات
الصحف الإيرانية: استسلام العدو في المفاوضات أمر لا مفر منه
الصحف الإيرانية: استسلام العدو في المفاوضات أمر لا مفر منه
إيران منذ 10 ساعات
مقالات مرتبطة
وزارة الدفاع الإيرانية: توصلنا لتقنية مكنتنا من استهداف 210 طائرات معادية خلال الحرب 
وزارة الدفاع الإيرانية: توصلنا لتقنية مكنتنا من استهداف 210 طائرات معادية خلال الحرب 
إيران منذ ساعتين
ثغرات سيبرانية خطيرة في كيان العدو..
ثغرات سيبرانية خطيرة في كيان العدو.. "مراقب الدولة" يحذّر: "إسرائيل" مكشوفة لإيران
عين على العدو منذ 3 ساعات
بزشكيان: لن نرضخ لمطالب العدو المتعسفة.. يجب احترام كامل حقوق الشعب الإيراني
بزشكيان: لن نرضخ لمطالب العدو المتعسفة.. يجب احترام كامل حقوق الشعب الإيراني
إيران منذ 4 ساعات
كاتب بريطاني: إيران تفوّقت استراتيجيًا على أميركا
كاتب بريطاني: إيران تفوّقت استراتيجيًا على أميركا
ترجمات منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة