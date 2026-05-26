كشف القائم بأعمال وزير دفاع الجمهورية الاسلامية الإيرانية العميد سيد مجيد ابن الرضا، عن توصل الجيش الإيراني في حرب رمضان إلى تقنية جديدة مكّنت الجيش خلالها من استهداف 210 طائرات معادية.

وقال القائم بأعمال وزير الدفاع، إن مفاجآتنا في مجال التكتيك والتقنية في حرب رمضان كانت أكثر تطورًا مما كانت عليه في الحرب السابقة (حرب الـ 12 يومًا).

وأضاف العميد سيد مجيد ابن الرضا: "إن عدد الطائرات التي استهدفناها في حرب الـ 12 يومًا كان أقل من أصابع اليد، ولكننا في حرب رمضان توصلنا إلى تقنية مكنتنا من استهداف نحو 210 طائرات معادية".

وختم: "وفقًا لاعترافات العدو، فقد تسببنا لهم بخسائر تزيد عن 7 مليارات دولار في هذا المجال وحده".

