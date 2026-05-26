في أجواء عيد المقاومة والتحرير، ودعمًا لصمود الضيوف النازحين من خارج قرى القطاع قام مشروع العباس عليه السلام بالتعاون مع القطاع الثامن وكشافة الإمام المهدي (عج) - تنمية المجتمع في بلدة بريتال البقاعية، بإعداد أكثر من 1500 وجبة غداء وتوزيعها على أهلنا النازحين في قرى القطاع الثامن.

وأشرف على عمليات تحضير الوجبات وتجهيزها وتوزيعها مسؤول القطاع الثامن الحاج عباس مظلوم، بحضور لجنة القطاع ومشاركة عدد من أهالي بلدة بريتال، وذلك على حب أهل البيت عليهم السلام وعن أرواح شهداء المقاومة الإسلامية.



الكلمات المفتاحية