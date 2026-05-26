بدعوة من إمام وخطيب مسجد الغفران في صيدا الشيخ حسام العيلاني، أقيم حفل استقبال في مكتبه في صيدا، بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، وبمشاركة رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود، ممثلًا بالحاج فتحي شحادة، وفد من حزب الله ضم كلًّا من: فوزي غزالة، وشريف عدلوني، وعلي حشيشو، والمسؤول السياسي لحركة حماس في مخيم المية ومية رفيق عبد الله، والشيخ أحمد حمد، ووفد من حركة النصر عمل، ضم: جاد البزري وأحمد عباس، ومسؤول العلاقات الداخلية في التيار الإصلاحي فتح علي الصفدي، وإبراهيم الجشي عن حركة أنصار الله، ومحمود حسن عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والحاج ماهر عويد وداوود سلامة عن حزب فدا، وشخصيات لبنانية وفلسطينية.

وألقى الشيخ العيلاني كلمة ترحيبية، جاء فيها: "واهم كل من يعتقد أن بإمكانه أن يلغي هذه المناسبة (عيد المقاومة والتحرير)، فنحن اليوم أكثر إصرارًا على إحيائها في وقت نشهد فيه تكويع البعض وانقلابه وتنكره لتضحيات المقاومين.

كما ألقيت خلال الحفل عدة كلمات أكدت على دعم المقاومة في مواجهة العدوان الصهيوني على لبنان وفلسطين.

