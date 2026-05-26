كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

إيران تعلن استئناف الوصل الكامل للإنترنت الدولي
إيران تعلن استئناف الوصل الكامل للإنترنت الدولي

2026-05-26 21:04
أعلنت شركة الاتصالات الإيرانية استعادة الوصل الكامل إلى الإنترنت الدولي اليوم الثلاثاء 26 أيار/مايو 2026، لمستخدمي خدمات النطاق العريض الثابت. 
وأكدت الشرطة في بيان رفع القيود عن استخدام المواقع والخدمات العالمية عبر شبكات FTTH وVDSL وADSL في مختلف أنحاء إيران.

ونقلت وكالة مهر للأنباء عن الشركة قولها إن مشتركي خدمات FTTH وVDSL وADSL بات بإمكانهم استخدام المواقع والخدمات الدولية بشكل كامل، بعد استعادة الاتصال بالإنترنت العالمي بصورة طبيعية.

وأضافت الشركة أن الخدمة عادت إلى وضعها المعتاد، بما يتيح للمستخدمين تصفح المنصات والمواقع الخارجية دون قيود.
 

