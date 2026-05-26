أعلنت شركة الاتصالات الإيرانية استعادة الوصل الكامل إلى الإنترنت الدولي اليوم الثلاثاء 26 أيار/مايو 2026، لمستخدمي خدمات النطاق العريض الثابت.

وأكدت الشرطة في بيان رفع القيود عن استخدام المواقع والخدمات العالمية عبر شبكات FTTH وVDSL وADSL في مختلف أنحاء إيران.

ونقلت وكالة مهر للأنباء عن الشركة قولها إن مشتركي خدمات FTTH وVDSL وADSL بات بإمكانهم استخدام المواقع والخدمات الدولية بشكل كامل، بعد استعادة الاتصال بالإنترنت العالمي بصورة طبيعية.

وأضافت الشركة أن الخدمة عادت إلى وضعها المعتاد، بما يتيح للمستخدمين تصفح المنصات والمواقع الخارجية دون قيود.



الكلمات المفتاحية