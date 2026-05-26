كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

اللوائين العاطفي والمداني: المؤسسة العسكرية اليمنية بأعلى جهوزيتها لمواجهة التحديات
اللوائين العاطفي والمداني: المؤسسة العسكرية اليمنية بأعلى جهوزيتها لمواجهة التحديات

2026-05-26 22:25
أكَّد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ورئيس هيئة الأركان العامة في اليمن اللواء الركن يوسف المداني في رسالة موجهة إلى قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، أنَّ "المؤسسة العسكرية في أعلى درجات الجاهزية واليقظة"، مشددين على استمرار الاستعداد لمواجهة التحديات العسكرية.

وقالا إن "موازين القوى تبدلت، وأصبح العدو الصهيو-أميركي وحلفاؤه يحسبون لليمن، ولجيشه وشعبه وسلاحه، ألف حساب"، معتبرين أن ذلك جاء "بعدما عاينوا بأس اليمنيين، وشهدوا كيف تحولت غطرستهم التكنولوجية والعسكرية إلى عجز وفشل أمام الخيارات الاستراتيجية اليمنية".

وأضافا أنَّ "أصابع المجاهدين لا تزال مشدودة على الزناد، فيما تواصل العقول ابتكار وسائل جديدة للمواجهة والتطوير العسكري"، مؤكدين أن "الخيارات العسكرية واسعة ومتجددة، وتتحرك بمرونة وفق مقتضيات الميدان الاستراتيجية وتطورات الأحداث".

وشدد وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان على أنَّهما "لن يدخرا جهدًا في تنفيذ كل ما يصدر من توجيهات وأوامر عملياتية، بهدف حماية مكتسبات الشعب اليمني وإسناد المستضعفين في الأمة".

الولايات المتحدة الأميركية الكيان الصهيوني اليمن القوات المسلحة اليمنية
