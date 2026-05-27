كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

"قولنا والعمل" تتسلّم مساعدات غذائية وطبية لتوزيعها على العائلات المتعففة والنازحين

تزامنًا مع يوم وقفة الحجاج على جبل عرفة وقبيل حلول عيد الأضحى المبارك، تسلمت جمعية "قولنا والعمل" دفعة من الحصص الغذائية والأدوية مقدمة من جمعية "وتعاونوا"، وذلك بهدف توزيعها على العائلات المتعففة والنازحين في مختلف المناطق اللبنانية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها لبنان، حيث تتزايد الحاجة إلى مبادرات تضامنية تسهم في التخفيف من الأعباء عن الفئات الأكثر ضعفًا.

الشيخ القطان: عمل وطني جامع لا يفرّق بين منطقة وأخرى

رئيس جمعية "قولنا والعمل"، الشيخ الدكتور أحمد القطان، توجّه بالشكر إلى جمعية "وتعاونوا" والقائمين عليها، مشيدًا بجهودهم المستمرة في خدمة الناس على امتداد الوطن، دون تمييز بين منطقة وأخرى.

وأكد الشيخ القطان أن ما تقدمه الجمعية من مساعدات ليس بالأمر الجديد، بل يندرج في سياق تعاون دائم مع مختلف الجهات الخيّرة، بهدف الوقوف إلى جانب العائلات المتعففة وتلبية احتياجاتها الأساسية، لافتًا إلى أن هذه المساعدات تشمل أدوية وحليبًا ومواد غذائية سيتم توزيعها على المستحقين.

وفي موازاة ذلك، شدد القطان على أن هذه المبادرات، على أهميتها، لا تعفي الدولة اللبنانية من مسؤولياتها، داعيًا الجهات الرسمية إلى الاضطلاع بدورها الكامل في دعم المواطنين، لا سيما في ظل التحديات الراهنة والاعتداءات المتواصلة على البلاد.

كما وجّه تحية إلى أهالي الجنوب والبقاع، مثمنًا صمودهم، ومحييًا كل من يعمل على حماية لبنان والدفاع عنه، معبرًا عن أمله بأن تنتهي المرحلة الراهنة بالخير والانفراج.

الشيخ زين الدين: نأمل أن تحمل الأيام المقبلة ظروفًا أفضل

بدوره، أوضح الشيخ علي زين الدين، متحدثًا باسم جمعية "وتعاونوا"، أن هذه المبادرة تأتي في إطار واجب إنساني وأخلاقي تجاه العائلات المحتاجة، خصوصًا في هذه المناسبة الدينية المباركة.

وأشار إلى أن الزيارة، التي جرت بالتعاون مع جمعية "قولنا والعمل"، هدفت إلى تقديم حصص غذائية وأدوية ومستلزمات أساسية، آملًا أن تكون اللقاءات المقبلة في ظروف أفضل يسودها الاستقرار، وتحمل معها بشائر الخير والكرامة لجميع اللبنانيين.

