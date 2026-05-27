عيد المقاومة والتحرير كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول

لبنان

الصحة اللبنانية: 31 شهيدًا و40 جريحًا في مجازر
🎧 إستمع للمقال
لبنان

الصحة اللبنانية: 31 شهيدًا و40 جريحًا في مجازر "إسرائيلية" استهدفت مناطق عدة جنوبًا

2026-05-27 01:07
46

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن الغارات "الإسرائيلية" التي استهدفت مناطق عدة جنوبًا خلال الساعات الأخيرة أدت إلى سقوط 31 شهيدًا و40 جريحًا، في سلسلة مجازر طالت مدنيين بينهم أطفال ونساء.

وأوضح المركز، في بيان، أن حصيلة الاعتداءات توزعت على الشكل الآتي:

- في برج الشمالي: 14 شهيدًا، بينهم طفلان و3 سيدات، إضافة إلى 16 جريحًا، بينهم 5 أطفال و6 سيدات.
- في كوثرية الرز: 5 شهداء و6 جرحى، بينهم طفلان.
- في حبوش: 4 شهداء، بينهم طفلان، و10 جرحى، بينهم طفلان و3 سيدات.
- في معركة: 6 شهداء و6 جرحى، بينهم طفل.
- في سلعا: شهيدان وجريحان.

الكلمات المفتاحية
لبنان وزارة الصحة الشهداء العدوان الصهيوني
إقرأ المزيد
المزيد
الصحة اللبنانية: 31 شهيدًا و40 جريحًا في مجازر
الصحة اللبنانية: 31 شهيدًا و40 جريحًا في مجازر "إسرائيلية" استهدفت مناطق عدة جنوبًا
لبنان منذ 37 دقيقة
"قولنا والعمل" تتسلّم مساعدات غذائية وطبية لتوزيعها على العائلات المتعففة والنازحين
لبنان منذ ساعة
فيديو| استهداف آلية
فيديو| استهداف آلية "هامر" لجيش العدو في مدينة بنت جبيل بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة
لبنان منذ ساعتين
بالفيديو| استهداف مركبة عسكرية
بالفيديو| استهداف مركبة عسكرية "إسرائيلية" محملة بالجنود في بنت جبيل بمحلّقة انقضاضية
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
الصحة اللبنانية: 31 شهيدًا و40 جريحًا في مجازر
الصحة اللبنانية: 31 شهيدًا و40 جريحًا في مجازر "إسرائيلية" استهدفت مناطق عدة جنوبًا
لبنان منذ 37 دقيقة
السيد الحوثي: دعم فلسطين ولبنان واجب وعلى الأمة مواجهة الهجمة الأميركية
السيد الحوثي: دعم فلسطين ولبنان واجب وعلى الأمة مواجهة الهجمة الأميركية "الإسرائيلية"
عربي ودولي منذ 3 ساعات
حفل استقبال بمناسبة عيد المقاومة والتحرير في صيدا
حفل استقبال بمناسبة عيد المقاومة والتحرير في صيدا
لبنان منذ 5 ساعات
إعداد 1500 وجبة غداء وتوزيعها على أهلنا النازحين في بريتال
إعداد 1500 وجبة غداء وتوزيعها على أهلنا النازحين في بريتال
لبنان منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة