أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن الغارات "الإسرائيلية" التي استهدفت مناطق عدة جنوبًا خلال الساعات الأخيرة أدت إلى سقوط 31 شهيدًا و40 جريحًا، في سلسلة مجازر طالت مدنيين بينهم أطفال ونساء.

وأوضح المركز، في بيان، أن حصيلة الاعتداءات توزعت على الشكل الآتي:

- في برج الشمالي: 14 شهيدًا، بينهم طفلان و3 سيدات، إضافة إلى 16 جريحًا، بينهم 5 أطفال و6 سيدات.

- في كوثرية الرز: 5 شهداء و6 جرحى، بينهم طفلان.

- في حبوش: 4 شهداء، بينهم طفلان، و10 جرحى، بينهم طفلان و3 سيدات.

- في معركة: 6 شهداء و6 جرحى، بينهم طفل.

- في سلعا: شهيدان وجريحان.

