واصلت فرق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية عملياتها الميدانية لساعات طويلة خلال الليل، لرفع الأنقاض عن أحد المنازل المدنية التي استهدفتها غارة من الطائرات الحربية المعادية في بلدة سحمر بالبقاع الغربي.

وبحسب المعطيات، باشرت الفرق عملها فور وقوع الغارة، حيث واجهت ظروفًا بالغة الخطورة تمثلت في استمرار تحليق المسيّرات المعادية فوق المنطقة، ما فرض حالة من الضغط الميداني المتواصل على المسعفين أثناء تنفيذ مهامهم.

ورغم ذلك، تمكنت الفرق من الوصول إلى داخل المنزل المستهدف، حيث عملت على إزالة الركام بشكل تدريجي، ما أفضى إلى إنقاذ جريحين كانا عالقين تحت الأنقاض، قبل أن يتم نقلهما إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.

وتعكس هذه العملية حجم الجهود التي بذلها المسعفون، الذين واصلوا عملهم في ظروف شديدة التعقيد، مؤكدين استمرارهم في أداء واجبهم الإنساني رغم المخاطر الميدانية المباشرة.



