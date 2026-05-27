في اليوم الـ٢٣٠ من اتفاق وقف إطلاق النار، يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خرق الاتفاق، في مناطق قطاع غزة.

هذا؛ وأعلنت مصادر طبية استشهاد ١١ فلسطينيًا وإصابة آخرين، في غارات "إسرائيلية"، على قطاع غزة خلال ٢٤ ساعة. وأعلنت مصادر عائلية استشهاد القائد العام لكتائب القسام محمد عودة "أبو عمرو" مع زوجه ونجله ياسر.

كما استُشهدت بالقصف امرأة فلسطينية وطفلها؛ كانا يمران أسفل البناية التي جرت فيها عملية الاغتيال في حي الرمال، في مدينة غزة.

إلى ذلك؛ نفذت طائرات حربية "إسرائيلية" غارتين، بفاصل زمني قصير، على حي الرمال، ما أدّى في الغارة الثانية إلى عدد من الإصابات. واستُشهد خمسة فلسطينيين على الأقل، وأصيب ٧ بقصف "إسرائيلي" على مخيم المغازي وسط قطاع غزة. وقال شهود عيان "إن طائرات "الاستطلاع" قصفت مجموعة من المواطنين، خلال تقدم مجموعة مدعومة من "إسرائيل" نحو أطراف المخيم".

واستُشهد فلسطينيان جراء قصف "إسرائيلي" استهدف سيارة في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ومنذ وقف إطلاق النار؛ بلغ إجمالي عدد الشهداء ٩١١ إضافة إلى ٢٧٤٧ مصابًا، وتمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين ٧٨١ شهيدًا من تحت الأنقاض؛ وفقًا لوزارة الصحة.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي، إن عدد الشهداء، منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣، قد بلغ ٧٢٨٠٣ والمصابين ١٧٢٨٥٥.

