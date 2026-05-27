كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

 العدو يُكثّف اعتداءاته على لبنان وشهداء في غارات على قرى الجنوب وبلداته

2026-05-27 11:18
كثّف العدو "الإسرائيلي" اعتداءاته على الأراضي اللبنانية، حيث شنّ طيرانه الحربي سلسلة غارات استهدفت عددًا من القرى والبلدات في الجنوب، لا سيما في قضاء صور والنبطية، ما أسفر عن دمار في الممتلكات وارتقاء شهداء في بعض المناطق.

في قضاء صور، أغار طيران العدو على بلدة دير قانون النهر، كما تعرضت بلدة طورا لغارتين جويتين متتاليتين، في حين استُهدفت بلدة صريفا بغارة مماثلة، وأغار العدو على بلدة باريش. كما استُهدفت بلدة دير عامص فجرًا بغارة أدت إلى ارتقاء شهيدين ووقوع جريح.

في سياق متصل، شنّ الطيران الحربي "الإسرائيلي" غارات استهدفت بلدات طورا ومعروب وطيرفلسية والحميري ورشكنانيه في القضاء نفسه، وسط تحليق مكثف للطائرات المعادية.

في قضاء النبطية، شنّ الطيران الحربي غارة على دفعتين على بلدة بريقع، مستهدفًا منزلين أدّيا إلى تدميرهما، من دون ورود معلومات عن إصابات. كما استُهدفت بلدة كوثرية الرز بغارة عنيفة، في إطار العدوان المستمر على مناطق الجنوب اللبناني.

هذا؛ وكان العدو قد وجّه تهديدًا إلى السكان في عدد من البلدات والقرى، شملت: طورا، دير قانون النهر، بدياس، برج رحال، معركة، العباسية وطير دبا، قبل تنفيذ بعض الغارات.

