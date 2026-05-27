عيد المقاومة والتحرير كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

عيد المقاومة والتحرير 2026
المقال التالي الإعلام الحربي ينشر: فيكُون طيرًا بِإذن اللَّه 

لبنان

عمليات المقاومة الاسلامية ليوم الأربعاء 27 أيار 2026
لبنان

عمليات المقاومة الاسلامية ليوم الأربعاء 27 أيار 2026

2026-05-27 11:45
120

بيان رقم (1):‏
      
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

 دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، وفي إطار تصدّي مجاهدي المقاومة الإسلاميّة لتوغّل جيش العدوّ الإسرائيليّ باتّجاه بلدة زوطر الشرقيّة، يستهدف المجاهدون منذ الساعة 04:00 الأربعاء 27-05-2026 قوّات العدوّ عند مجرى النهر في بلدة زوطر الشرقيّة بصليات صاروخيّة وقذائف المدفعيّة وبالصواريخ الثقيلة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
 

بيان رقم (2):‏
      
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

 دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، وفي إطار تصدّي مجاهدي المقاومة الإسلاميّة لتوغّل جيش العدوّ الإسرائيليّ باتّجاه بلدة زوطر الشرقيّة، اشتبك المجاهدون عند الساعة 09:00 الأربعاء 27-05-2026 مع قوّات العدوّ من مسافة صفر عند المجمّع الكشفيّ في البلدة بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة، وأجبروا العدوّ على التراجع ليعمد بعدها إلى تنفيذ أحزمة ناريّة في المنطقة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

بيان رقم (3):‏
      
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند الساعة 11:10 الأربعاء 27-05-2026 دبّابة ميركافا عند بستان زطّام في بلدة زوطر الشرقيّة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

 بيان رقم (4):‏
 

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

 دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند الساعة 12:10 الأربعاء 27-05-2026 تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند تلّة الخزّان في بلدة زوطر الشرقيّة بصلية صاروخيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

بيان رقم (5):‏
      
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

 دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند الساعة 12:10 الأربعاء 27-05-2026 تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند المجمّع الثقافيّ في بلدة زوطر الشرقيّة بصلية صاروخيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
 

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية العدوان الإسرائيلي العصف المأكول
إقرأ المزيد
المزيد
الجيش اللبناني يتحدّى تهديدات العدو ويسحب جثمان شهيد له من طريق سدّ القرعون
الجيش اللبناني يتحدّى تهديدات العدو ويسحب جثمان شهيد له من طريق سدّ القرعون
لبنان الآن
الإعلام الحربي ينشر: فيكُون طيرًا بِإذن اللَّه 
الإعلام الحربي ينشر: فيكُون طيرًا بِإذن اللَّه 
لبنان منذ 50 دقيقة
عمليات المقاومة الاسلامية ليوم الأربعاء 27 أيار 2026
عمليات المقاومة الاسلامية ليوم الأربعاء 27 أيار 2026
لبنان منذ ساعة
السيد فضل الله: نريد من الدولة بأن تكون أمينة على التّضحيات كلها
السيد فضل الله: نريد من الدولة بأن تكون أمينة على التّضحيات كلها
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
الإعلام الحربي ينشر: فيكُون طيرًا بِإذن اللَّه 
الإعلام الحربي ينشر: فيكُون طيرًا بِإذن اللَّه 
لبنان منذ 50 دقيقة
عمليات المقاومة الاسلامية ليوم الأربعاء 27 أيار 2026
عمليات المقاومة الاسلامية ليوم الأربعاء 27 أيار 2026
لبنان منذ ساعة
السيد فضل الله: نريد من الدولة بأن تكون أمينة على التّضحيات كلها
السيد فضل الله: نريد من الدولة بأن تكون أمينة على التّضحيات كلها
لبنان منذ ساعة
 العدو يُكثّف اعتداءاته على لبنان وشهداء في غارات على قرى الجنوب وبلداته
 العدو يُكثّف اعتداءاته على لبنان وشهداء في غارات على قرى الجنوب وبلداته
لبنان منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة