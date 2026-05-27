بيان رقم (1):‏



بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، وفي إطار تصدّي مجاهدي المقاومة الإسلاميّة لتوغّل جيش العدوّ الإسرائيليّ باتّجاه بلدة زوطر الشرقيّة، يستهدف المجاهدون منذ الساعة 04:00 الأربعاء 27-05-2026 قوّات العدوّ عند مجرى النهر في بلدة زوطر الشرقيّة بصليات صاروخيّة وقذائف المدفعيّة وبالصواريخ الثقيلة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏



بيان رقم (2):‏



دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، وفي إطار تصدّي مجاهدي المقاومة الإسلاميّة لتوغّل جيش العدوّ الإسرائيليّ باتّجاه بلدة زوطر الشرقيّة، اشتبك المجاهدون عند الساعة 09:00 الأربعاء 27-05-2026 مع قوّات العدوّ من مسافة صفر عند المجمّع الكشفيّ في البلدة بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة، وأجبروا العدوّ على التراجع ليعمد بعدها إلى تنفيذ أحزمة ناريّة في المنطقة.

بيان رقم (3):‏



دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند الساعة 11:10 الأربعاء 27-05-2026 دبّابة ميركافا عند بستان زطّام في بلدة زوطر الشرقيّة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة.

بيان رقم (4):‏



دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند الساعة 12:10 الأربعاء 27-05-2026 تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند تلّة الخزّان في بلدة زوطر الشرقيّة بصلية صاروخيّة.

بيان رقم (5):‏



دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند الساعة 12:10 الأربعاء 27-05-2026 تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند المجمّع الثقافيّ في بلدة زوطر الشرقيّة بصلية صاروخيّة.

