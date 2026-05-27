ودعت مدينة الهرمل الشهيد المجاهد مهدي حسين المسمار في تشييعٍ حاشد نظمه حزب الله، والذي انطلق من أمام حسينية الإمام الصادق (ع) في حي المرح الجنوبي.

تقدم التشييع الفرقة الموسيقية والفرق الكشفية لكشافة الإمام المهدي (عج)، وسار التشييع بمشاركة علماء دين وفعاليات وحشد من الأهالي، الذين رددوا اللطميات الحسينية والشعارات والتكبير والتهليل.

ووصلت مسيرة التشييع إلى روضة الهرمل، حيث أُقيمت الصلاة على الجثمان الطاهر، قبل أن يُسجّى أمام المنصة التي أقامها حزب الله للمراسم التكريمية للشهداء وعوائلهم في الروضة، عشية عيد الأضحى المبارك، والتي حضرها علماء دين، والفرق الكشفية، والدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية، وحشد من الفعاليات والأهالي.

وبعد تلاوة القرآن الكريم ونشيد حزب الله، ألقى الشيخ عباس الهق كلمة أكد خلالها على معاني التضحية في سبيل الله لتحقيق العزة والكرامة، مثنيًا على عوائل الشهداء الذين لم يبخلوا بتقديم فلذات أكبادهم في سبيل إحقاق الحق.

وبعد مجلس عزاء ولطم، ووري الشهيد المسمار في الثرى إلى جانب من سبقه من إخوانه الشهداء.

الكلمات المفتاحية