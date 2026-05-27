توافدت عوائل شهداء مدينة بعلبك في أول أيام عيد الأضحى المبارك لزيارة روضات الشهداء، وقراءة الفاتحة عن أرواحهم، حيث كان في استقبالهم الإخوة في قطاع بعلبك في حزب الله، على رأسهم الحاج أبو حوراء.

وعقب زيارة أضرحة الشهداء، توجهت العوائل إلى مقام السيدة خولة بنت الإمام الحسين (عليهما السلام) لأداء صلاة العيد بإمامة فضيلة الشيخ علي فرحات.

وخلال خطبة العيد، توجه الشيخ فرحات بالتهنئة إلى الشعب اللبناني كافة، مؤكدًا ضرورة توحيد الصفوف وتجمع الكلمة على المحبة والعدل والاستقامة، ورفض كل أشكال الفتنة وتمزيق الوحدة.

كذلك، شدد فضيلته على أنه لا خلاص للبنان إلا بالوحدة الوطنية والتماسك بين جميع مكوناته.

