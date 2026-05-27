כانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

حماس تنعى القائد القسامي محمد عودة وجماهير غزة تشيّعه في موكب حاشد

2026-05-27 16:17
نعت حركة حماس في بيان إلى الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم، القائد القسامي الكبير البطل الشهيد محمَّد عودة "أبا عمرو"، الذي ارتقى إلى ربّه شهيدًا، مساء أمس الثلاثاء  26 أيَّار 2026، الموافق 9 ذي الحجَّة 1447هــ، في يوم عرفة المبارك، برفقة زوجته واثنين من أبنائه في قصف صهيوني غادر استهدف بناية سكنية بمدينة غزَّة، في محاولة يائسة للنيل من صمود وإرادة الشعب ومقاومته، وفي انتهاك سافر لكل القيم والأعراف والقوانين والشرائع السماوية.

وقالت: "مضى القائد الكبير أبو عمرو إلى ربّه شهيدًا بعد مسيرة جهادية حافلة بالتضحية والصبر والرباط، ممتدة على مدار أكثر من ثلاثة عقود، حيث كان من الرَّعيل الأوَّل المؤسِّس للعمل الجهادي والعسكري، وكانت له بصمات واضحة في كل مراحله ومحطّاته المباركة، حتى طوفان الأقصى، بناءً وإعدادًا وتخطيطًا وإبداعًا، على المستويات كافة؛ المهنية والفنية والأكاديمية التخصّصية، وكان مثلًا للقائد الفذّ في التخطيط والتوجيه وتوحيد الجهود والخبرات والموارد، ويعمل بحكمة وكفاءة وقوَّة واقتدار، وفي صمت بعيدًا عن الظهور الإعلامي، حتَّى نال شرف أسمى الأماني على أرض غزَّة، وفي يوم عرفة المبارك".

وتابعت: "عاش القائد المجاهد الشهيد محمَّد عودة، رحمه الله، مصاحبًا ومرافقًا لمسيرة جيل التأسيس الأوائل، على مدار ثلاثة عقود، زاهدًا متواضعًا وشهمًا حكيمًا وأمينًا صادقًا، وهو مرابط على ثغر الإعداد والبناء والتخطيط، وكان مطلوبًا ومطاردًا من قبل الاحتلال الصهيوني، لسنوات طويلة، ليأتي موعد الاصطفاء الرَّباني، ويلتحق برفاق دربه وصحبه الكرام، من القادة الشهداء، تاركاً إرثًا عظيمًا وبصمة مؤثرة وسيرة عطرة، ستبقى مصدر إلهام وقدوة لأجيال شعبنا الفلسطيني، بإذن الله".

وأكدت حركة حماس في بيانها أنَّ دماء القائد الشهيد محمّد عودة وعائلته، وكل دماء الشهداء من قادة وأبناء الشعب الصامد، الذين ارتقوا على درب تحرير الأرض والمقدسات، لن تذهب هدرًا، وستبقى وقودًا يُذكي في الشعب القوَّة والإصرار على مواصلة طريق النضال والصمود، وإنَّ تصعيد حكومة الاحتلال الفاشية جرائمها في الاغتيال والحصار والتجويع في قطاع غزَّة، لن يفلح في تحقيق أهدافهم التي عجزوا عنها، وفي كسر إرادة شعبنا ومقاومته.

إلى ذلك، شيّعت جماهير غفيرة من أبناء الشعب الفلسطيني، اليوم الأربعاء، جثمان القائد في كتائب القسام محمد عودة  وعائلته، في موكب حاشد عقب صلاة الظهر في مدينة غزة.

وشارك الآلاف في مراسم التشييع، انطلاقًا من مسجد النور في شارع الثورة، مرددين الهتافات المنددة بالعدوان "الإسرائيلي" والمؤكدة على مواصلة طريق المقاومة، في ما حمل المشيعون جثامين الشهداء على الأكتاف وسط أجواء من الحزن والغضب.

