موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

قوات الاحتلال تعتدي على فتاة مقدسية وتنزع حجابها قرب المسجد الأقصى

2026-05-27 17:26
اعتداءات "إسرائيلية" بحق الفلسطينيين في القدس المحتلة
اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء (27 أيار 2026)، فتاة فلسطينية بعد التنكيل بها ونزع حجابها على أبواب المسجد الأقصى المبارك.

ووثق مقطع مصور لحظة ملاحقة جنود الاحتلال لفتاة قرب باب حطة وضربها باللطم على وجهها ونزع حجابها، رغم صراخها وبكائها من شدة الضرب.

بالتزامن مع ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب المقدسي إسلام عبد القادر عيد، بالقرب من شارع يافا وسط القدس المحتلة، عقب الاعتداء عليه من قبل مستوطنين.

كذلك، سلمت قوات الاحتلال الصحفي المقدسي سيف القواسمي، قرارًا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، عقب اعتقاله من داخل باحات الأقصى.

وأفرج الاحتلال عن موظف الأوقاف فراس الدبس بشرط الإبعاد عن الأقصى لمدة أسبوع قابل للتجديد؛ علمًا بأنه اعتقل من ساحات المسجد خلال خطبة عيد الأضحى صباح اليوم.

وفي وقتٍ سابق اعتقلت قوات الاحتلال المقدسي صلاح سامح عليان عقب مداهمة منزل عائلته وتفتيشه في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، كما اعتقلت المقدسي أنس عدوان خلال اقتحامها مخيم قلنديا شمال المدينة.

