كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

حزب الله مباركًا باستشهاد القائد محمد عودة: ستبقى راية المقاومة خفاقة
حزب الله مباركًا باستشهاد القائد محمد عودة: ستبقى راية المقاومة خفاقة

2026-05-27 18:27
بيان صادر عن حزب الله تعزية وتبريك باستشهاد القائد القسامي المجاهد محمد عودة:

"بسم الله الرحمن الرحيم 

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا  بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾

صدق الله العلي العظيم 

يتقدم حزب الله من قيادة حركة حماس، ومن كتائب الشهيد عزالدين القسام، ومن الشعب الفلسطيني المقاوم، بأصدق مشاعر التعزية والتبريك باستشهاد القائد المجاهد محمد عودة "أبو عمرو"، الذي ارتقى مع أفراد عائلته في جريمة صهيونية غادرة تضاف إلى السجل الأسود الحافل بالمجازر والإبادة والوحشية لهذا الكيان المجرم، الذي يواصل قتل المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة ولبنان، ضاربًا بعرض الحائط كل الاتفاقات والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية، على مرأى ومسمع العالم الصامت والمتواطئ.

لقد التحق الشهيد القائد برفاق دربه من الشهداء الذين بنوا جذوة المقاومة في فلسطين، وصنعوا بتضحياتهم وصبرهم وإخلاصهم ودمائهم جيلًا من المقاومين والقادة المستعدين لبذل أغلى التضحيات في سبيل كرامتهم وصون مقدساتهم وتحرير أرضهم  وإن كل محاولات العدو الصهيوني من النيل من هذه المقاومة عبر استهداف قادتها ومجاهديها ستبوء بالفشل، وستبقى راية المقاومة خفاقة ما دام هناك احتلال وعدوان وظلم.

إننا في حزب الله، إذ نجدد تضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، نؤكد أن غزة التي قدمت في سبيل عزتها وكرامتها عشرات الآلاف من الشهداء لن تُهزم ولن تستسلم، وأن ارتقاء القادة لن يضعف من عزيمة المجاهدين المقاومين، بل سيزيدهم إصرارًا وثباتًا وتمسكًا بخيار المقاومة، وأن مستقبل هذه الأمة تصنعه دماء المقاومين وصمود الشعوب الحرة".
 

