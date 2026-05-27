يواصل العدو "الإسرائيلي" اعتداءاته على لبنان في خرقٍ فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار، إذ شنّت طائراته الحربية سلسلة غارات استهدفت بلدات بريقع، دير عامص، دير قانون، طورا (على دفعتين)، صريفا، باريش، دبين، شبعا، القليلة، تفاحتا، والمنطقة الواقعة بين مليخ واللويزة (قضاء جزين)، ووادي أركي (قضاء صيدا)، إضافة إلى كفرحونة، عرمتى، حداثا، ياطر، وغارة على محيط مدينة صور، وأخرى استهدفت منطقة المساكن في المدينة.

وقد أسفرت الغارة على بلدة دير عامص عن ارتقاء شهيدين وإصابة مواطن بجروح، فيما استهدف العدو دراجة نارية في بلدة صريفا.

وبالتزامن، ارتكب العدو "الإسرائيلي" مجزرة جديدة في بلدة شوكين الجنوبية، حيث ارتقت عائلة من آل هاشم، إثر غارة استهدفت مجمع الصدر السكني.

كما شنّ الطيران الحربي غارة على بلدة جبشيت أدّت إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة أربعة آخرين بجروح. وتعرّضت بلدة كفررمان لغارات دمّرت إحداها المسجد القديم في البلدة، فيما استهدفت بلدة ميفدون بسلسلة غارات أسفرت إحداها عن تدمير مطعم ومحال تجارية.

وفي بلدة زبدين، دمّرت غارة مبنى ومعمل شوكولا، فيما طالت الغارات زوطر الشرقية وزوطر الغربية وقاعقعية الجسر ويحمر الشقيف والقصيبة وأرنون وكفر تبنيت والنبطية الفوقا، بينها غارة في محيط مستشفى غندور في البلدة. كما استُهدف طريق زوطر بغارة إضافية.

وتعرّض حي البياض في مدينة النبطية لغارة دمّرت مبنى سكنيًا، بالتزامن مع سقوط عدة قذائف مدفعية في محيط مستشفى نبيه بري الحكومي في المدينة.

كما نفّذت مسيّرة معادية غارة على بلدة الشرقية، فيما استهدف الطيران الحربي مبنى سكنيًا وتجاريًا على أوتوستراد زفتا - النبطية ودمره، متسببًا بأضرار كبيرة في مخفر الدرك، مع نجاة العناصر بأعجوبة.

وتعرّضت المنطقة بين بلدتي اللويزة ومليخ لغارة جوية، كما نفّذت مسيّرة معادية عصرًا غارة على محيط النادي الحسيني في مدينة النبطية، ما أدى إلى استشهاد مسن من الجنسية السورية وإصابة آخر.

كما استهدفت غارة بلدة الدوير، حيث دُمّر مبنى سكني وتجاري عند مدخل الساحة.

وفي البقاع، شنّت الطائرات الحربية غارات استهدفت جرود حلبتا، وجرود بوداي، وجرود فلاوي، وجرود الهرمل، والمنطقة الواقعة بين الخريبة وبريتال.

هذا، ووجّه جيش العدو "الإسرائيلي" تهديدات إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها، إضافة إلى بلدات كفر حونة، عرمتى، مليخ، جرجوع، وحومين الفوقا.

