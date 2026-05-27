كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

باقري كني من موسكو: لضرورة تكثيف الجهود المشتركة للانتقال نحو عالم متعدد الأقطاب
باقري كني من موسكو: لضرورة تكثيف الجهود المشتركة للانتقال نحو عالم متعدد الأقطاب

2026-05-27 20:00
أعرب مساعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باقري كني عن تقديره لمواقف روسيا المنددة بالعدوان العسكري الأميركي والصهيوني على إيران، مشددًا على استمرار التشاور بين البلدين في المحافل الدولية للتصدي لمحاولات نظام الهيمنة الرامية لزعزعة استقرار المنطقة والعالم.

کما أکد ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في مسار الانتقال نحو عالم متعدد الأقطاب.

كلام باقري كني جاء بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا" خلال لقائه مساعد أمين مجلس الأمن الروسي"ألكسندر فينديكتوف"، على هامش الاجتماع الرابع عشر لكبار المسؤولين الأمنيين في موسكو.

ولفت مساعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى عضوية إيران وروسيا في منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة البريكس، مؤكدًا ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في مسار الانتقال نحو عالم متعدد الأقطاب.

من جانبه، أعرب مساعد أمين مجلس الأمن الروسي، عن ارتیاحه بمشاركة وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الاجتماع الرابع عشر لكبار المسؤولين الأمنيين في موسكو، مؤكدًا إرادة بلاده لتطوير التعاون الثنائي مع طهران في إطار "معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة".

وأشاد "فينديكتوف" بصمود الشعب الإيراني وبأداء القوات المسلحة الایرانیة في مواجهة العدوان العسكري الأميركي-الصهيوني، قائلًا: "من الضروري منع استئناف المواجهة المسلحة، وتمهيد الطريق لإنشاء هيكل أمني جديد في المنطقة".

إيران منذ ساعة
وزارة الأمن الإيرانية: العدو يشنّ علينا حربًا مركّبة من 7 محاور
وزارة الأمن الإيرانية: العدو يشنّ علينا حربًا مركّبة من 7 محاور
إيران منذ 6 ساعات
ولايتي: الضامن الملموس لبقاء الاتفاق هو مضیق هرمز
ولايتي: الضامن الملموس لبقاء الاتفاق هو مضیق هرمز
إيران منذ 8 ساعات
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 21 ساعة
