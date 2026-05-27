أصدر حزب الله بيانًا قدّم فيه التعزية والتبريك إلى قيادة حركة حماس وكتائب الشهيد عز الدين القسام والشعب الفلسطيني باستشهاد القائد القسامي المجاهد محمد عودة "أبو عمرو"، الذي ارتقى مع أفراد من عائلته في غارة "إسرائيلية" استهدفتهم، مؤكدًا أن الجريمة تأتي في سياق ما وصفه بـ"السجل الأسود الحافل بالمجازر والإبادة والوحشية" التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزّة ولبنان.

وأوضح الحزب أن استهداف القائد القسامي وعائلته يعكس استمرار سياسة الاغتيالات والقتل التي ينتهجها الاحتلال، متهمًا إياه بمواصلة استهداف المدنيين والأطفال والنساء، في ظل "صمت وتواطؤ دولي" تجاه ما يجري في غزّة ولبنان، ووسط تجاهل للاتفاقات والمواثيق الدولية والإنسانية.

وأشار إلى أن أن الشهيد محمد عودة التحق بقافلة من القادة والمجاهدين الذين ساهموا في تأسيس وترسيخ نهج المقاومة في فلسطين، مشيرًا إلى أن تضحياتهم صنعت جيلًا من المقاومين القادرين على مواصلة المواجهة مهما بلغت التضحيات.

وشدد حزب الله على أن محاولات الاحتلال استهداف قادة المقاومة ومجاهديها لن تنجح في كسر إرادتهم أو إنهاء حالة المقاومة، بل ستؤدي إلى تعزيز حالة الصمود والإصرار، مؤكدًا أن "راية المقاومة ستبقى خفاقة ما دام هناك احتلال وعدوان وظلم".

كما جدد الحزب تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني ومقاومته، معتبرًا أن غزّة التي قدمت عشرات الآلاف من الشهداء "لن تُهزم ولن تستسلم"، وأن ارتقاء القادة لن يضعف عزيمة المقاومين، بل سيزيدهم تمسكًا بخيار المقاومة وثباتًا في مواجهة الاحتلال.

وجاء في نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾

صدق الله العلي العظيم

يتقدّم حزب الله من قيادة حركة حماس، ومن كتائب الشهيد عز الدين القسام، ومن الشعب الفلسطيني المقاوم، بأصدق مشاعر التعزية والتبريك باستشهاد القائد المجاهد محمد عودة "أبو عمرو"، الذي ارتقى مع أفراد عائلته في جريمة صهيونية غادرة تضاف إلى السجل الأسود الحافل بالمجازر والإبادة والوحشية لهذا الكيان المجرم، الذي يواصل قتل المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزّة ولبنان، ضاربًا بعرض الحائط كلّ الاتفاقات والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية، على مرأى ومسمع العالم الصامت والمتواطئ.

لقد التحق الشهيد القائد برفاق دربه من الشهداء الذين بنوا جذوة المقاومة في فلسطين، وصنعوا بتضحياتهم وصبرهم وإخلاصهم ودمائهم جيلًا من المقاومين والقادة المستعدين لبذل أغلى التضحيات في سبيل كرامتهم وصون مقدساتهم وتحرير أرضهم وإن كلّ محاولات العدوّ الصهيوني من النيل من هذه المقاومة عبر استهداف قادتها ومجاهديها ستبوء بالفشل، وستبقى راية المقاومة خفاقة ما دام هناك احتلال وعدوان وظلم.

إننا في حزب الله، إذ نجدد تضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، نؤكد أن غزّة التي قدمت في سبيل عزتها وكرامتها عشرات الآلاف من الشهداء لن تُهزم ولن تستسلم، وأن ارتقاء القادة لن يضعف من عزيمة المجاهدين المقاومين، بل سيزيدهم إصرارًا وثباتًا وتمسكًا بخيار المقاومة، وأن مستقبل هذه الأمة تصنعه دماء المقاومين وصمود الشعوب الحرة.

