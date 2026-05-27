وجاء في نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم



حماس تدين التصعيد الصهيوني في جنوب لبنان



إن التصعيد الصهيوني المتواصل ضد مدينة صور ومخيماتها ومناطق عديدة في جنوب لبنان، وما رافقه من غارات استهدفت مخيمي الرشيدية والبص، يمثّل انتهاكاً صارخاً للسيادة اللبنانية واعتداءً مباشراً على المدنيين الآمنين، ويؤكد أن الاحتلال يتحمّل كامل المسؤولية عن هذا التصعيد الخطير وتداعياته.



إن التهديدات التي يطلقها الاحتلال بتوسيع عدوانه في جنوب لبنان، ومحاولات إرهاب السكان ودفعهم إلى إخلاء منازلهم، تمثّل استمراراً لسياسة العدوان والعقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال بحق شعوب المنطقة، وتشكل جرائم موصوفة تستوجب موقفاً دولياً عاجلاً لوقفها ومحاسبة مرتكبيها.



وإننا في حركة المقاومة الإسلامية حماس، نجدد تضامننا الكامل مع لبنان الشقيق، شعباً ومقاومةً، ونحيّي أبناء الشعبين اللبناني والفلسطيني الصامدين في الجنوب، ونؤكد حق أهل الجنوب في مقاومة الاحتلال والدفاع عن أرضهم وسيادتهم.



ندعو جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياتهم السياسية والإنسانية، والعمل الفوري لوقف الاعتداءات الصهيونية المتكررة على لبنان، ووضع حدّ لسياسة الاستباحة والعدوان التي يمارسها الاحتلال بحق شعوب أمتنا.

