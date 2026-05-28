المقال التالي حصاد عمليات المقاومة الإسلاميّة ليوم الأربعاء 27-05-2026
إيران
🎧 إستمع للمقال
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
01:02 |عزيزي: لطهران الحق في تخصيب اليورانيوم وامتلاك اليورانيوم المخصب والسيادة على مضيق هرمز ورفع العقوبات
01:02 |عزيزي: من الواضح أن ترامب الساعي لإيجاد مخرج من هذا المأزق الاستراتيجي يتأرجح بين توجيه التهديد والتماس الاتفاق
01:01 |رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي: إيران لن تتراجع عن خطوطها الحمراء