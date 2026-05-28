أكد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية بالوكالة العميد مجيد ابن الرضا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعرضت لعدوانين من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني خلال أقل من عام، مشددًا على أن القوات المسلحة الإيرانية تمكنت، بفضل الله ودعم الشعب الإيراني والشعوب الحرة، من فرض "هزيمة تاريخية على هيمنة الأعداء وهيبتهم".

وفي رسالة تهنئة وجّهها إلى وزراء الدفاع في الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، دعا العميد ابن الرضا إلى تعزيز الوحدة والتقارب بين الدول الإسلامية، معتبرًا أن العيد يشكل رمزًا للخضوع لإرادة الله ومواجهة قوى الشر والطغيان.

وأشار وزير الدفاع الإيراني بالوكالة إلى أن موسم الحج يمثل مناسبة جامعة لوحدة المسلمين وتلاحمهم، معربًا عن أمله في أن يسهم هذا الموسم في ترسيخ روح الأخوة والتضامن بين شعوب الأمة الإسلامية في مواجهة التحديات المشتركة.

وتطرق العميد ابن الرضا إلى التطورات الإقليمية الأخيرة، مؤكدًا أن العدوانين الأميركي والصهيوني على إيران أسفرا عن استشهاد عدد من القادة العسكريين والمسؤولين السياسيين والمدنيين، إضافة إلى أطفال وتلامذة أبرياء، فضلًا عن تدمير أجزاء من البنية التحتية المدنية في البلاد.

وشدد على أن القوات المسلحة الإيرانية استطاعت، رغم حجم العدوان، الصمود والرد بما أدى إلى إسقاط "هيبة الأعداء"، مؤكدًا أن هذا الإنجاز تحقق بفضل تلاحم الشعب الإيراني ودعم المسلمين والأحرار في العالم.

كما اتهم العميد ابن الرضا الولايات المتحدة بإعطاء الأولوية المطلقة لأمن ومصالح الكيان الصهيوني، معتبرًا أن واشنطن تواصل دعم الاحتلال الذي "دنّس القدس الشريف وارتكب المجازر بحق الشعب الفلسطيني على مدى عقود".

وفي ختام رسالته، شدد وزير الدفاع الإيراني بالوكالة على أن تعزيز الحوار والتضامن بين الدول الإسلامية يمثل أولوية ملحة في المرحلة الراهنة، داعيًا إلى تعاون إسلامي أوسع لمعالجة قضايا الأمة والدفاع عن حقوق الشعوب الإسلامية.

