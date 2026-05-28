كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

تقرير أميركي: واشنطن تحتاج سنوات لاستعادة مخزون صواريخها بعد الحرب مع إيران
2026-05-28 04:33
أظهر تقرير لمركز الأبحاث الاستراتيجية والدولية في واشنطن أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى سنوات لاستعادة مخزوناتها من بعض أنواع الصواريخ بعد الحرب مع إيران.

وجاء في التقرير الصادر امس الأربعاء، أن الولايات المتحدة استخدمت أكثر من ألف صاروخ من نوع “توماهوك” لضرب إيران، وستتمكن من استعادة مخزوناتها إلى مستوى ما قبل الحرب، بحلول نهاية عام 2030 أو بداية 2031.

واستخدمت القوات الأمريكية أيضا ما بين 1060 و1430 صاروخا لأنظمة “باتريوت” للدفاع الجوي، وسيكون من الممكن استعادة مخزوناتها في منتصف 2029، والصواريخ لأنظمة “ثاد” للدفاع الصاروخي بحلول هذا الموعد أيضا.

ويشير الخبراء إلى أن الولايات المتحدة تمتلك في الوقت الراهن ما يكفي من الذخائر لأي سيناريو في الحرب مع إيران.

وفي الوقت ذاته، أشار التقرير إلى أنه في حال اندلاع نزاع آخر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، قد تكون الولايات المتحدة في موقف ضعيف بسبب نفاد المخزونات.

وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أن الولايات المتحدة أجلت توريدات بعض أنواع من الذخائر لدول البلطيق بسبب استهلاكها الذخائر في الحرب مع إيران.

