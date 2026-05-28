في اليوم الـ231 من اتفاق وقف إطلاق النار، استشهد 10 فلسطينيين وأصيب نحو 20 آخرين في غارة "إسرائيلية" استهدفت منزلًا قرب برج الإسراء وسط مدينة غزة.

واستشهد قائد كتيبة الزيتون في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عماد حسان اسليم، مع ابنته إسراء (17 عامًا)، في غارة "إسرائيلية" على منزل وسط مدينة غزة.

وواصل جيش العدو إطلاق النار على المناطق الشرقية لمدينتي خان يونس وغزة.

كما أُصيب عدد من الفلسطينيين في قصف نفذته مسيّرة "إسرائيلية" استهدف مواطنين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ومنذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 924، إضافة إلى 2747 مصابًا، فيما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين 781 شهيدًا من تحت الأنقاض، وفق وزارة الصحة.

وقالت الوزارة إن عدد الشهداء منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 بلغ 72803 شهداء، فيما بلغ عدد المصابين 172855.

